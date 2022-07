Índice de consumo das famílias mineiras tem queda em maio, aponta pesquisa

Consumo em maio ficou abaixo do de abril, devido à Semana Santa (foto: Marcelo Casal Jr/Agência Brasil) O Índice de Consumo dos Lares Mineiros encerrou o mês de maio com queda de 4,4% no comparativo com abril. A pesquisa foi divulgada nesta segunda-feira (11/7) pela Associação Mineira de Supermercados (Amis) e mede a variação do consumo nos setores de varejo e atacado em todo o estado.



Em relação ao mesmo período de 2021, porém, o índice registrou aumento de 7,18%. No acumulado do ano, a demanda chegou a 7,69%, o que significa tendência de recuperação na economia.



“A demanda ocasionada pela tradição da Semana Santa, incluindo a Páscoa, elevou a base da comparação do mês de abril. Daí a queda em maio, o que é absolutamente normal quando há esse comparativo”, afirma o presidente executivo da Amis, Antônio Claret Nametala.



Ele relata que a queda do desemprego no Brasil significa uma confiança a mais para o consumidor ir às compras. De acordo com o IBGE, a desocupação atingiu 9,8% no trimestre encerrado em maio, menor índice do período desde 2015.



“O fato de o trabalhador poder contar com um emprego formal proporciona a ele mais segurança para suprir as demandas. E, com as taxas de juros mais altas, que inibem a compra de bens duráveis e semiduráveis, essa intenção de consumo é transferida para o varejo supermercadista”, explica Claret.



Acima da meta



Em 2022, o mês de janeiro foi o que registrou maior variação negativa do índice – houve retração de 21,96% frente a dezembro, que tradicionalmente é impulsionado pelas vendas no período do Natal.



Segundo Claret, o crescimento das vendas está acima da meta prevista pela Amis. “Temos expectativa de crescer 3,2% em 2022. O acumulado está bem acima, mas achamos que isso se ajusta um pouco. Temos um ano com muitas atividades no segundo semestre, o que pode interferir um pouco nos resultados”, diz.



Claret comenta também sobre a expansão do comércio varejista nos supermercados em 2022.



“Nosso setor não parou, até porque não poderia mesmo. Tínhamos de levar tranquilidade às famílias na questão do abastecimento. Toda vez que se falava em fechamento o consumidor já buscava ir às lojas. A expansão do setor continua sendo feita. Tivemos no ano passado 106 lojas inauguradas em todo o estado, um número bem acima do que traçamos. Em 2022, a gente já volta para 85. Temos uma ocupação em todo o estado, e nosso interior é pujante”, destaca.



Consumo por região



A Amis também divulgou números conforme as regiões de Minas. A queda no índice de consumo em maio foi verificada em todas as regiões. Porém, nenhuma alteração significativa em relação à média estadual.



A região mais impactada foi a de Triângulo/Alto Paranaíba (-5,15%), praticamente igual à Norte/Noroeste, com o segundo maior resultado negativo (-5,12%). O Sul teve a menor retração, de 4,08%, enquanto a Central retraiu 4,09%.