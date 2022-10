Exportação de cachaça cresce 54% em um ano e atinge nível pré-pandemia

Por Leonardo Godim



O volume exportado representa, porém, apenas 1% do total produzido no país. A maioria da cachaça é consumida por brasileiros, e as vendas internas cresceram 30% em valor e 18% em volume, segundo o IBRAC. (foto: Beto Novaes/EM/D.A Press) A produção e comercialização de cachaça está em plena recuperação e já chega perto de atingir os níveis pré-pandemia. É o que indica o Anuário da Cachaça, publicado nessa quinta-feira (13/10) pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA).









O anuário mostra um aumento de 67% no número de produtos registrados pelos 936 estabelecimentos com autorização para produzir a bebida típica dos brasileiros. Há, porém, um grande número de estabelecimentos informais no país, que não entram na estatística oficial.





“A nossa percepção é que 2022 é um ano que vai além da recuperação, mas é também um ano de reforço e aumento das vendas diante uma demanda muito reprimida em razão da pandemia. Os bares e restaurantes , que são o porto onde desaguamos nosso produto, fecharam, e o consumo caiu bastante. Com as pessoas voltando para as ruas, com shows, feiras, há um aumento e incremento das vendas do setor”, relatou Roger Sejas, presidente da Associação Nacional dos Produtores e Integrantes da Cadeia Produtiva e de Valor da Cachaça de Alambique (Anpaq), que representa 135 estabelecimentos associados – todos eles de alambique, que se distinguem das cachaçarias industriais.

Minas na liderança

Minas Gerais é o estado com maior número de produtores de cachaça do país. São 353 estabelecimentos, 38% do total. O principal município é Salinas, com 16 cachaçarias, seguido pela cidade de Alto Rio Doce, com 11.





A produção está fortemente concentrada na região sudeste do país, que abriga 66,2% das cachaçarias. Apesar de Minas ter o maior número de estabelecimentos, é São Paulo que possui o maior volume de produção, segundo estimativa do IBRAC.





O anuário também mostra os municípios com maior número de cachaçarias por habitantes. Das 14 cidades, 11 são mineiras. Córrego Fundo, a primeira do ranking, tem 643 habitantes por cada estabelecimento produtor de cachaça. Seguem Lamim (673), Divinésia (686) e Alto Rio Doce (715).

Produto exportação

O crescimento expressivo da exportação de cachaça mostra uma janela de oportunidades do setor, com uma demanda externa que também tem crescido com a retomada da circulação de pessoas após a pandemia.





Segundo dados do Anuário da Cachaça, os três principais países que importaram nossa bebida típica em 2021 foram o Paraguai (1,631 milhão de litros), Alemanha (1,630 milhão) e Estados Unidos (903,7 mil).





Os Estados Unidos, porém, lideram no valor pago pela cachaça. O país norte-americano comprou U$ 3,5 milhão da bebida, enquanto a Alemanha importou, em valor, U$ 1,9 milhão. O Paraguai vem em terceiro, com U$ 1,3 milhão.





“O mercado externo está sedento. A cachaça tem a oportunidade de alcançar patamares ainda maiores, e impactar positivamente o setor”, comentou Roger.

