E-commerce: Minas faturou R$ 76 milhões no terceiro trimestre de 2022

Os setores de Moda, Acessórios e Saúde & Beleza lideraram as vendas on-line, nos últimos três meses, no país, segundo a Nuvemshop (foto: Pixabay)

O faturamento de pequenos e médios lojistas no e-commerce de Minas Gerais no terceiro trimestre de 2022 apresentou aumento de 25% e chegou a R$ 76 milhões no período. Em 2021, o estado faturou R$ 60 milhões.Minas ocupa o segundo lugar no ranking nacional de maior faturamento no período. Os setores de Moda (R$ 257 milhões), Acessórios (R$ 57 milhões) e Saúde & Beleza (R$ 50 milhões) lideraram as vendas on-line, nos últimos três meses, no país, segundo a Nuvemshop, plataforma com 100 mil empresas cadastradas.





“O período de isolamento social acelerou o processo de crescimento do e-commerce, pois as pessoas estiveram muito mais conectadas, e os pequenos e médios negócios precisaram se adaptar ao mundo on-line para manter suas operações”, afirma Luiz Natal, gerente de E-commerce e Desenvolvimento da Nuvemshop.





Segundo ele, mesmo após esse período, o comércio on-line continua apresentando crescimento contínuo, embora em ritmo menos acelerado que nos últimos anos. “A digitalização de processos e serviços e a hiperconectividade são tendências já há algum tempo e o e-commerce faz parte dessa realidade. Os consumidores buscam por praticidade, assim como preços atrativos e entrega eficiente", diz.





Natal acredita que as compras on-line propiciam isso. “Apesar do cenário desafiador da economia brasileira, os dados continuam promissores sobre a importância da digitalização em todos os serviços. O e-commerce é uma realidade que pode e deve fazer parte da estratégia de qualquer empreendedor que deseja escalar ou iniciar seu negócio", observa.





Moda em destaque





De acordo com o levantamento, o setor da moda foi o que mais apresentou crescimento no estado. Somente nos meses das coleções Outono e Inverno – entre maio e setembro –, o e-commerce mineiro do segmento faturou R$ 61,5 milhões. Isso representa um aumento de 24% em relação ao mesmo período de 2021. O ticket médio dos consumidores nesse setor é de R$ 231. Minas também aparece em segundo lugar no ranking nacional neste levantamento.





“O setor de moda é um dos principais segmentos do e-commerce tradicionalmente. Quando falamos de pequenos e médios empresários presentes nesse universo digital, a moda é um dos setores que sabe aproveitar muito bem o ambiente virtual, apresentar produtos para novas audiências e vender mais”, diz Natal.





De acordo com ele, o consumidor está cada vez mais confortável em comprar roupas on-line. “Além disso, os lojistas disponibilizam diversos recursos para isso como provadores, tabelas de medidas, conteúdo para redes sociais mostrando bem as peças e formas de usar, entre outros", conta. O gerente acredita que o aumento nas vendas revela que esta tendência veio para ficar.