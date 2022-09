5 estrelas: Grande Hotel Termas de Araxá reabre no dia 1º de outubro

O hotel conta com 278 apartamentos, 26 espaços para eventos, quatro espaços gastronômicos e águas termais para banhos alternativos, massagens relaxantes e tratamentos estéticos (foto: Grande Hotel Termas Araxá/Divulgação) O Grande Hotel Termas de Araxá, no interior de Minas, vai reabrir no dia 1º de outubro e agora voltado para o turismo de alto padrão. Após reformulação dos serviços: termas, restaurantes e cardápios, mudança de enxoval e treinamento das equipes, o hotel passou a ser cinco estrelas. Neste novo modelo, inicialmente estão disponíveis 50 quartos.

“A hospedagem inclui diferentes programas terapêuticos. Todos os serviços e experiências sensoriais e terapêuticas devem ser agendados previamente.

Administrado pelo Grupo Tauá desde 2010, o hotel recebeu até agora R$ 10 milhões em investimentos para atender os hóspedes que enxergam o luxo como consumo de bem-estar”, destacou nota do Grande Hotel Termas de Araxá.

Uma das principais atrações do Grande Hotel, que conta com 278 apartamentos, 26 espaços para eventos e quatro espaços gastronômicos, são as águas termais de Araxá, usadas no local para banhos alternativos, massagens relaxantes e tratamentos estéticos.

O hotel onde viveu Dona Beja (personalidade histórica de Araxá) foi construído na década de 1940 e conta com 33,3 mil metros quadrados de construção que estão localizadas no centro de um parque de 450 mil metros quadrados.

Oportunidades de emprego

Hoje (29/9), o hotel conta com 39 oportunidades de trabalho em aberto para os araxaenses. São vagas para serviços operacionais como garçom, camareira, auxiliar de conservação e limpeza, cozinheiro e manutenção.

Currículos devem ser enviados para o e-mail vagas.araxa@taua.com.br