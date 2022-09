Um terço dos bares e restaurantes de MG planeja contratar até o fim do ano

56% dos entrevistados planeja manter o quadro de empregados atual e 10% têm a intenção de demitir nesse período (foto: Juarez Rodrigues/EM/D.A Press)

Um terço (34%) dos donos de bares e restaurantes de Minas Gerais planeja contratar novos funcionários até o fim do ano, segundo uma pesquisa da Associação Brasileira de Bares e Restaurantes (Abrasel). Pouco mais da metade (56%) dos entrevistados planeja manter o quadro de empregados atual e 10% têm a intenção de demitir funcionários nesse período.

O levantamento foi feito entre 24 e 31 de agosto em todo o estado e 191 empresários do setor foram ouvidos.

“Esse crescimento da mão de obra para o fim do ano é reflexo, também, de outro dado otimista revelado na pesquisa: o número de empresas trabalhando com prejuízo continua no nível mais baixo desde o começo da pandemia (18%), enquanto outras 45% tiveram lucro em julho e 37% operaram no equilíbrio”, diz o presidente da Abrasel-MG, Matheus Daniel.

Em julho de 2022, 68% dos estabelecimentos tiveram faturamento maior que no mesmo período de 2021. 15% dos donos disseram ter tido diminuição no faturamento, e outros 15% mantiveram o mesmo nível.

Segundo o presidente da Abrasel em Minas, embora os resultados de julho não sejam muito diferentes dos de junho, as férias de inverno explicam a diminuição nas vendas.

Empréstimos e Simples Nacional

A pesquisa também mostra que 87% dos respondentes estão no regime do Simples Nacional, e 38% deles têm parcelas em atraso. 40% disseram ter aderido ao programa de reescalonamento de dívidas (Relp).

75% dos donos de bares e restaurantes mineiros têm empréstimos contratados. Entre os que recorreram a empréstimos regulares, o atraso é de 31%. A inadimplência entre os que aderiram ao Pronampe é de 12%.