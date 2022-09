Abastecer com etanol está mais vantajoso que a gasolina em Minas

Em Minas, os preços médios da gasolina e do etanol nessa primeira quinzena de setembro estão em R$ 5,252 e R$ 3,653, respectivamente. (foto: Jair Amaral/EM/D.A Press)

Os preços médios do etanol caíram entre setembro e agosto. Com isso, abastecer com o biocombustível está mais vantajoso do que com a gasolina em quatro estados do país – entre eles, Minas Gerais. O levantamento foi feito pela ValeCard.