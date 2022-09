Caixa leiloa três casas em Minas com até 45% de desconto

Com 68 m² de área construída em um terreno de 160m², uma das casa fica em Poços de Caldas, no bairro Jardim Itamaraty. (foto: Google Maps/Reprodução) Três casas em Minas Gerais serão leiloadas pela Caixa Econômica Federal em 23 de setembro, com outros 217 imóveis de todo o país. As casas ficam nos municípios de Itaúna, Poços de Caldas e Pedro Leopoldo, e estão com descontos de até 45% entre o preço avaliado e o lance inicial.

Poços de Caldas

Com 68m² de área construída em um terreno de 160m², a casa em Poços de Caldas, no Sul de Minas, fica no bairro Jardim Itamaraty. O imóvel tem dois quartos, varanda, área de serviço, banheiro, sala, cozinha e vaga de garagem, e foi avaliado em R$ 168 mil. Ele vai a leilão com lance inicial de R$ 108 mil.

Pedro Leopoldo

A casa no bairro Novo Campinho, em Pedro Leopoldo, na Grande BH, tem 52 m² de área privativa, dois quartos, banheiro, área de serviço, sala, cozinha e uma vaga de garagem. O imóvel foi avaliado em R$ 154 mil, e vai a leilão pelo lance inicial de R$ 85 mil.

Itaúna

Casa no Parque Jardim Santanense, em Itaúna, no Centro Oeste de Minas, com 74 m² construídos e 396 m² de terreno. O imóvel é o mais bem avaliado dos três, no valor de R$ 203 mil. São dois quartos, uma varanda, área de serviço, banheiro, sala, cozinha e duas vagas de garagem. O lance inicial é R$ 132 mil.