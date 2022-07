Caixa leiloa quatro casas em Minas com até 59% de desconto; veja onde

A Caixa Econômica Federal vai realizar um leilão de 240 imóveis em várias regiões do país, e quatro deles estão em Minas Gerais, com descontos de até 59%. O leilão ocorre de forma totalmente on-line na próxima terça-feira (19/7).

Em Minas, uma das casas fica em Campo Florido, no Triângulo Mineiro. O imóvel tem 46,9m² de área construída, e 250m² de terreno, com dois quartos. O valor inicial do leilão é de R$ 56,3 mil, e o bem está avaliado em R$ 136.167.