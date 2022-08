Auxílio Taxista começa a ser pago nesta terça-feira; confira o calendário

Começa nesta terça-feira (16/8) o pagamento do auxílio para motoristas de táxi. Ele será efetuado mensalmente, entre agosto e dezembro de 2022.A Caixa vai pagar R$ 490 milhões de benefício aos taxistas registrados. O Ministério do Trabalho e Previdência (MTE) anunciou que, nesta primeira fase, 245.213 profissionais receberão o auxílio.

Depósito será realizado em conta poupança social digital aberta automaticamente em nome do beneficiário

O depósito de R$ 1.000 será realizado em conta poupança social digital aberta automaticamente em nome do beneficiário, com movimentação pelo aplicativo Caixa Tem.

Desemprego diminui no Brasil para 9,3% e atinge 10,1 milhões de pessoas

Têm direito ao benefício motoristas de táxi registrados nas prefeituras até 31 de maio de 2022, que sejam titulares de concessão, permissão, licença ou autorização emitida pelo poder público municipal ou distrital

O Benefício Emergencial aos Motoristas de Táxis (Bem Taxista) foi estabelecido por uma Emenda Constitucional e aprovado no Congresso Nacional na chamada “PEC Kamikaze”, em que outros auxílios também foram aprovados. O governo federal instituiu os benefícios para enfrentar o estado de emergência decorrente do aumento do preço dos combustíveis e dos impactos sociais deles.