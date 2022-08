Mercado financeiro reduz projeção de inflação de 7,11% para 7,02%

Para 2023, a inflação projetada é de 5,38%. Há uma semana, estava em 5,36% (foto: Marcello Casa Jr/Agência Brasil)

O mercado financeiro reduziu, pela sétima semana consecutiva, a previsão de inflação para 2022. De acordo com o Boletim Focus, divulgado hoje (15) pelo Banco Central, 2022 deve fechar com alta de 7,02% no Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA).