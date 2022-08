Prefeitura de Passos oferece isenção de IPTU para fábrica da Heineken

Coletiva na Casa da Cultura de Passos, ontem, envolvendo prefeito e vereadores, apresentou o projeto sem dar detalhes (foto: Asscom/PMP)

A cervejaria Heineken contará com isenção de IPTU (Imposto Predial e Territorial Urbano) para a instalação do Parque Industrial da Heineken Brasil em Passos, Sudoeste de Minas. Esse é apenas um dos incentivos fiscais concedidos para facilitar a atuação da empresa no município.A Prefeitura de Passos apresentou aos vereadores o projeto de lei que concede incentivos para a Heineken Brasil em reunião ocorrida na Casa de Cultura, nessa quinta-feira (12/8).O documento, que receu o nome de Lei Heineken, contém políticas econômicas que facilitam a instalação da cervejaria holandesa no município. O projeto completo, no netanto, será conhecido apenas na segunda-feira (15/8), durante sessão da Câmara Municipal.