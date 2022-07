Alô? BH recebe hoje sinal 5G

Por do sol fotografado: Celulares com tecnologia já tem acesso à frequência que está liberada em pelo menos 73 bairros da capital (foto: Gladyston Rodrigues/EM/D.A Press)





Mais velocidade de navegação e conexão mais estável. Os constantes pedidos de usuários são promessas da nova tecnologia 5G, que chega a Belo Horizonte a partir de hoje. Inicialmente, moradores de ao menos 73 bairros da capital mineira recebem o novo sinal, que está sendo ativado por meio das operadoras Claro, Vivo e Tim.





Considerada uma evolução do 4G, a conexão também prevê uma capacidade maior de conexão simultânea, podendo incluir milhares de dispositivos sem que isso prejudique a qualidade da rede, além de taxas de agilidade superiores. Até 2025, toda a capital já terá o sinal. Ao menos é o que demanda a Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel)





“Essa é a primeira etapa, que significa que a gente pode ligar o 5G e que não terá uma interferência com as antenas parabólicas. Mas nossa obrigação imediata é, a partir de amanhã, ter uma antena para cada 100 mil habitantes. E isso vai diminuindo até 2025, quando será preciso oferecer uma a cada 10 mil”, disse ao Estado de Minas o presidente-executivo da Conexis Brasil Digital, Marcos Ferrari.





O representante da entidade patronal que reúne as principais empresas de telecomunicações e de conectividade do país também considera que este período pode ser reduzido em caso de maior demanda. “Essa é a nossa obrigação, mas vai depender da demanda que houver em BH e das condições que a cidade oferecer, em questão de legislação municipal. Então isso pode ser mais rápido”, avaliou, lembrando que o 5G demanda de cinco a 10 antenas a mais quando comparado à tecnologia anterior.





Até o momento, duas empresas divulgaram como será a chegada da nova tecnologia em BH. A Tim informou que clientes de 56 bairros receberão o sinal. Nas próximas semanas, o número chegará a 70, com a instalação de novas antenas já estipuladas pela Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel). Em alguns casos, usuários poderão ter acesso a um pacote para turbinar os planos com mais 50 GB de internet. “A adesão ao novo pacote nos primeiros três meses após o seu lançamento garante gratuidade pelo período de 12 meses. Após esse período, ele custará R$ 20 mensais”, informou a empresa, garantindo que não será necessário trocar o chip.





O diretor-regional da Claro, Carlos Valle afirma que os clientes da operadora já perceberão a diferença no sinal da internet imediatamente quando estiverem nos bairros onde há cobertura 5G. Ele alerta, no entanto, que é preciso ter um dispositivo compatível com essa tecnologia. “Os benefícios do 5G podem ser percebidos em três aspectos fundamentais: o primeiro é a alta velocidade, cerca de 30 vezes maior que a do 4.5G. O segundo é uma latência baixa, ou seja, um tempo pequeno entre o comando apontado no smartphone e a resposta da rede. O terceiro aspecto é a possibilidade de conectar muitos dispositivos ao mesmo tempo, a gente pode chegar a um milhão de conexões por quilômetro quadrado”, cita.





O diretor-regional da Claro ainda explicou que a estratégia de escolha dos 17 bairros que recebem o sinal 5G hoje foi realizada a partir da quantidade de aparelhos registrados na operadora e compatíveis com a tecnologia na cidade. “A nossa estratégia de investimento nesses locais foi pela densidade de smartphones. Temos uma estratégia de vendas de smartphone associada a nossos planos, é nossa prioridade desde o ano passado. Ainda não há uma previsão de abranger toda Belo Horizonte, mas isso deve acontecer rapidamente. Uma estratégia fundamental nossa é chegar a 100% da cidade”, pontua.





E um aumento na disponibilidade de internet e aplicação de novos planos é considerado essencial para especialistas. Isso porque junto à velocidade de navegação, o 5G também representa uma maior velocidade no uso de dados móveis. Ou seja, o pacote acaba mais rápido. “Quem tem aparelhos compatíveis perceberá, de imediato, uma velocidade infinitamente melhor. Fizemos testes e conseguimos baixar um vídeo de 2 gigabites em 30 segundos, por exemplo. Mas, consequentemente, o pacote de dados vai embora muito rápido, já que o consumo é muito superior”, afirmou o pesquisador e consultor em engenharia e tecnologia nos projetos de implantação do 5G no país, Hugo Filgueiras, considerando que a mudança será notória. “Se você estiver em uma área na qual existe cobertura 5G, e o celular for compatível, com certeza perceberá uma mudança significativa”, finalizou.





“Nova era digital”





A tecnologia, disponível após liberação da frequência de 3,5 GHz, é considerada por especialistas como uma evolução e nova era de transformação digital. Conforme avalia o presidente da Claro Brasil, José Félix, a disponibilização do 5G traz mais um “passo para um universo vasto e de possibilidades”, abrindo portas para novas discussões e oportunidades em negócios. “Além de impulsionar a criação de aplicações que vão fazer diferença na vida das pessoas e tornar o dia a dia mais divertido e produtivo. Mas, é só o início. Temos um longo e desafiador caminho pela frente”, avaliou.





Na quarta-feira, a empresa promoveu um evento em BH para apresentar, à imprensa, as novidades do projeto. Na ocasião, a Claro apresentou 17 bairros da capital mineira que receberão o sinal a partir de hoje. Os demais ainda não foram divulgados, mas a expansão para outras áreas será feita de forma gradativa. A expectativa inicial prevê que a velocidade alcance entre 600 Mbps e 800 Mbps, chegando até 1 Gbps. Na operadora, a adoção também não exigirá nenhuma alteração de contrato e qualquer cliente com aparelho compatível e área de cobertura poderá ter acesso ao 5G sem necessidade de mudança de plano ou chip.





Smartphones





Para ter acesso à tecnologia, é preciso ter em mãos um smartphone compatível. No Brasil, 70 aparelhos comportam a nova rede, segundo dados atualizados em uma lista divulgada pela própria Anatel. Aqueles que já possuem a compatibilidade exibirão no visor em qual rede estão conectados. Entre eles estão celulares das empresas Apple, Samsung, Motorola, Xiaomi e Asus, com valores que partem de R$ 1.299 e podem ultrapassar os R$ 8 mil. Em locais onde não é possível a conectividade por 5G, o 4G funcionará normalmente, segundo as operadoras.





“Se o aparelho não for compatível, não será possível o acesso”, concluiu Marcos Ferrari, do Conexis, que também pontua benefícios além dos dados móveis para celulares. “O 5G vai ser uma mudança no que conhecemos de serviços móveis. O celular é só uma aplicação. Estamos falando de cidades inteligentes, semáforos inteligentes e estacionamentos inteligentes, por exemplo. Além de melhoria na segurança pública e nas escolas. Isso desde que governos e indústrias adotem”, finalizou.





* Estagiária sob supervisão do subeditor Marcílio de Moraes





Enquanto isso...





… Troca de parabólicas continua





Como o 5G opera na faixa de 3,5 GHz, a mesma banda utilizada pela TV parabólica (via satélite), será preciso realizar a troca do equipamento por uma versão digital para evitar interferências no sinal. Conforme informou a Siga Antenado, associação criada pela Claro, Vivo e Tim, 20 milhões de famílias no país utilizam o sinal de TV aberta pela parabólica. Destas, 50% preenchem os pré-requisitos para receber o equipamento digital gratuitamente, já que a troca só não vai ter custos para os consumidores que fazem parte do Cadastro Único do governo federal. É importante lembrar que a mudança não será necessária para os usuários que utilizam TV por assinatura ou possuem acesso à TV digital por meio da antena interna ou externa, do tipo espinha de peixe.