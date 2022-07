Em BH, preço da carne chega a variar 339%, aponta pesquisa

Variação das carnes é alta em BH (foto: Leandro Couri/EM/D.A Press) Além de se preocupar com a alta dos preços, os consumidores também precisam se atentar à diferença encontrada nos valores. O mais recente levantamento feito pelo Mercado Mineiro mostra grandes variações no preço da carne, com valores que chegam a 339% de diferença.









O quilo da carne pode ir de R$ 42,99 até R$ 189,00. A fraldinha pode ser encontrada de R$ 29,90 até R$ 109,95, uma diferença de 267%.





A diferença também é grande para as outros cortes de carnes bovinas. O quilo do contra-filé pode custar de R$ 38,99 a R$ 109,00, uma diferença de 179%. Já o quilo da alcatra varia de R$ 34,99 até R$ 94,95, isto é, 171%.





O miolo de alcatra, com uma variação de 155%, pode ser encontrado de R$ 36,99 até R$ 94,95. O quilo do filé mignon vai de R$ 45,99 até R$ 99,95, diferença de 138% entre um estabelecimento e outro. O quilo da maminha varia de R$ 37,99 até R$ 89,95, uma diferença de 136%.





Carnes suínas





Nas carnes suínas a variação também é significativa. O quilo da bisteca pode custar de R$ 12,99 até R$ 44,95 (variação de 246%). O quilo do toucinho para torresmo pode ser encontrado no valor de R$ 15,95 até R$ 34,80, diferença de 118%.





O quilo da costelinha foi encontrado de R$ 16,99 até R$ 34,95, ou seja, 105% de diferença. Já o quilo do pernil resfriado sem osso está custando de R$ 13,99 até R$ 28,90, variação de 108%.





Frango





Também é grande a diferença nos preços do frango. O corte que apresentou maior aumento foi o quilo de coxa e sobrecoxa. Com uma variação de 139%. ele pode ser encontrado de R$ 9,99 até R$ 23,95. Em seguida vem o pé de frango, com variação de 120%,custando de R$ 4,99 até R$ 10,99.





Já o quilo da asa resfriada pode ser encontrado de R$ 12,99 até R$ 24,95, uma diferença de 92%. O quilo do frango resfriado pode ir de R$ 8,95 até R$ 15,90, 77% de diferença. O quilo do frango resfriado foi o que teve menor variação entre um estabelecimento e outro, custando entre R$ 12,99 e R$ 21,90, uma variação de 68%.





Aumento no preço das carnes





De acordo com a pesquisa, a coxa e a sobrecoxa do frango e o toucinho foram as carnes com as maiores altas, registrando 5,24% e 4,48%, respectivamente. O quilo de coxa e sobrecoxa subiu de R$ 12,47 para R$ 13,11. Já o preço médio do quilo do toucinho foi de R$ 11,70 para R$ 12,22. .





Entre as carnes bovinas, o quilo da maminha subiu 1,43%, e o preço médio, que era R$ 44,21, foi para R$ 44,84. O quilo do contra filé subiu 1,36%, passando de R$ 49,08 para R$ 49,75.

O quilo da chã de dentro subiu de R$ 42,02 para R$ 42,79, 1,84% mais caro. Já o quilo da fraldinha teve aumento de 1,49%, subindo de R$ 36,58 para R$ 37,13.