Valor da cesta básica em BH sofre a maior alta entre as capitais, em junho

Valor médio da Cesta Básica em BH sofre a maior alta entre as capitais, em junho (foto: Auremar de Castro/EM/D.A Press)

O valor médio da cesta de consumo básica de alimentos em Belo Horizonte subiu 2,8% no mês de junho, segundo dados obtidos pela plataforma Cesta de Consumo HORUS & FGV IBRE. Essa foi a maior elevação entre as oito capitais analisadas pela pesquisa.

17:38 - 11/05/2022 Inflação: Governo zera tarifas de importação de alimentos da cesta básica Os principais responsáveis por essa alta no preço da cesta básica foram: pão francês, com uma elevação de 10,4%; o leite UHT, com aumento de 8,7%; e a carne bovina, com alta de 8,5%. Por outro lado, as maiores quedas de preço foram: legumes (-4,7%), óleo de soja (-4,3%) e verduras (-3,3%).

Mesmo com esse aumento no valor médio, a capital mineira segue com a cesta básica mais barata na pesquisa, com valor de R$ 632,08. Por outro lado, esse é o maior valor apresentado neste ano em Belo Horizonte, superando os R$ 615,96 em abril.

Com isso, a variação acumulada no valor da cesta básica, nos últimos seis meses, na capital mineira passou para 16,2%, a mais alta entre as oito cidades analisadas. Os legumes foram os alimentos com a maior variação de preços no ano, com aumento de 54,2%.

Além de Belo Horizonte, apenas Manaus (AM) apresentou um aumento no valor médio da Cesta Básica em junho, com alta de 0,2%. Todas as outras seis capitais tiveram redução nos preços; as maiores quedas foram registradas em Curitiba (PR), com -8%, e em Brasília (DF), com -2,6%.

Quanto à variação acumulada no ano, as capitais com as menores elevações são: Rio de Janeiro (RJ), com 7,7%, Brasília (DF), com 8,2%, e Curitiba (PR), com 9,8%. Belo Horizonte apresenta a maior variação, seguida por Manaus (AM), com 13,2%, e São Paulo, com 13%.

Fonte: Cesta de Consumo HORUS & FGV IBRE (foto: FGV-IBRE)

Já as capitais com a cesta básica mais cara no mês anterior são: Rio de Janeiro (RJ), com valor de R$ 881,15; São Paulo (SP), com R$ 876,99; e Fortaleza (CE), com R$ 768,88.

Cesta de Consumo Ampliada

Se incluirmos bebidas e produtos de higiene e limpeza, além de alimentos, houve um aumento no valor médio de 1,2%, em Belo Horizonte; passando de R$ 1587,25, em maio, para R$ 1606,70, no último mês; a terceira mais cara entre as oito capitais analisadas.

Essa alta na cesta ampliada é a segunda maior, atrás apenas do aumento registrado em Manaus (AM), de 2,1%, e empatada com São Paulo (SP), que também sofreu uma elevação de 1,2%. Curitiba (PR), com -3,3%, Rio de Janeiro (RJ), com -0,3%, e Fortaleza (CE), com -0,2%, foram as únicas capitais com redução no preço da cesta de consumo ampliada no mês de junho.