Auxílio Brasil: como atualizar dados para receber o benefício de R$ 600?

Atualmente, mais de 19,8 milhões de famílias em situação de pobreza ou extrema pobreza recebem o Auxílio Brasil (foto: Marcello Casal Jr/ Agência Brasil) Após o anúncio do novo reajuste do Auxilio Brasil, de R$ 400 para R$ 600, muitas pessoas estão buscando informações para atualizar seus dados do Cadastro Único (CadÚnico). Atualmente, mais de 19,8 milhões de famílias em situação de pobreza ou extrema pobreza recebem o benefício.





Como fazer ou atualizar o CadÚnico?

Em Belo Horizonte, as ações de inserção e atualização cadastral no CadÚnico são feitas presencialmente nos 26 Centros de Referência de Assistência Social (Cras) ou nas nove regionais da capital, por meio das Diretorias Regionais de Assistência Social.





A Prefeitura de Belo Horizonte (PBH) informou que, devido ao contexto pandêmico, especialmente nos anos de 2020 e 2021, os atendimentos passaram a ser feitos mediante agendamento. Já neste ano, por causa das medidas progressivas de retomada dos atendimentos presenciais, as unidades passaram a se reorganizar.





Atualmente, todos os 35 postos de referência do CadÚnico atendem famílias que comparecem para o cadastramento no mesmo dia, além das que já estavam agendadas. O responsável familiar, com no mínimo 16 anos, deverá portar CPF e Título de Eleitor quando comparecer aos pontos de atendimento.





É necessário também apresentar documentos complementares e de cada pessoa que mora no domicílio (idosos, adultos, jovens e crianças). São eles:





CPF;

Carteira de Identidade (RG);

Carteira de Trabalho;

Título de Eleitor;

Certidão de Nascimento ou de Casamento;

Comprovante de residência;

Comprovante de matrícula na escola de crianças e adolescentes;





As informações registradas no CadÚnico são prestadas pelos usuários e registradas pelos entrevistadores sociais, que encaminham as informações para o Estado.





Para evitar eventuais bloqueios de benefícios, os responsáveis devem apresentar documentos comprobatórios a cada dois anos. Os endereços dos postos de cadastramento da cidade podem ser consultados no site da PBH





Auxílio Inclusão Produtiva

A parcela de R$ 600 poderá ser liberada para algumas famílias do Auxílio Brasil neste mês, devido ao Auxílio Inclusão Produtiva Urbana, que acrescenta R$ 200 ao pagamento. O Auxílio Brasil R$ 600 é destinado a famílias que possuem algum integrante que trabalha com carteira assinada.





O valor será pago também em casos de profissionais liberais ou outra modalidade de trabalho, autônomos, empreendedores, microempreendedores individuais ou desenvolvedores de atividade remunerada formalizada e registrada pelo CadÚnico.





O benefício é disponibilizado no mês seguinte da comprovação da atividade. Por isso, para receber R$ 600 em julho será necessário ter comprovado vínculo empregatício em junho. Para saber se tem direito, o interessado poderá acessar o site do Governo Federal

Proposta ainda segue em votação

A votação para o aumento do valor mínimo do Auxílio Brasil foi adiada na Câmera dos Deputados para a próxima terça-feira (12/7). No último dia 30, o acréscimo de R$ 200 foi aprovado pelo Senado Federal em dois turnos. Caso os deputados aprovem, o reajuste será pago de agosto a dezembro de 2022.





O valor faz parte da PEC 1/2022 , que também prevê o aumento do Vale Gás para R$ 120, passando a ser concedido mensalmente, e a liberação do “Pix Caminhoneiro” no valor de R$ 1 mil, além de parcelas de R$ 200 para taxistas. A fila do programa também será zerada, incluindo 1,6 milhão de famílias.





Para a oposição do atual governo, a PEC tem caráter eleitoreiro, tendo em vista a proximidade das eleições presidenciais.



* Estagiária sob supervisão do subeditor Thiago Prata