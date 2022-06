Bolsonaro anuncia aumento do Auxílio Brasil de R$ 400 para R$ 600

Presidente Jair Bolsonaro confirma aumento do Auxílio Emergêncial (foto: Alan Santos/PR) O presidente Jair Bolsonaro (PL) participou, nesta terça-feira (28/6), da cerimônia de entrega dos residenciais Parque da Lagoa, Alameda do Farol e Alameda Jatiúca em Maceió (AL). Durante discurso ao lado do presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL), e do senador Fernando Collor de Mello (PTB-AL), o chefe do Executivo confirmou a inclusão na Proposta de Emenda à Constituição (PEC) dos Combustíveis do aumento do Auxílio Brasil de R$ 400 para R$ 600.









Próximo ao pleito eleitoral de outubro, Bolsonaro tem corrido para aprovar pacotes de medidas populistas. “Gastamos, em 2020, o equivalente a 15 anos de Bolsa Família. E, logo depois, no final do ano passado, com o apoio da Câmara e do Senado, não tivemos o apoio de partidos da esquerda, infelizmente, mas aprovamos o Auxílio Brasil que substitui o Bolsa Família. O Bolsa Família pagava, em média, R$ 190, nós passamos para, no mínimo, R$ 400. E com um detalhe: quem conseguir emprego não perde o auxílio. No passado, perdia o Bolsa Família”, disse.





“E, no dia de hoje, estão a Câmara e o Senado discutindo uma Proposta de Emenda à Constituição (PEC) que nós passaremos o Auxílio Brasil de R$ 400 para R$ 600. Deixo claro que outras medidas estão sendo tomadas”, continuou.





Bolsonaro afirmou que o benefício se estende a mulheres que tenham direito a duas cotas do benefício. “Também, no Auxílio Brasil, as mulheres em certas condições passam a ganhar R$ 1,2 mil por mês. Ou seja, é um governo que tem um olhar especial para os mais humildes, no momento difícil que, não apenas o Brasil, o mundo todo atravessa”, completou. O líder do Executivo também agradeceu ao parlamento e disse que o mesmo “tem colaborado bastante com o futuro do Brasil”.









Ele ainda ressaltou que a pandemia da covid-19 “atrapalhou”, mas o governo “fez a sua parte em Brasília”, citando o Pix, o perdão de até 99% dívidas de estudantes do Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior (Fies) e o andamento das obras da transposição do Rio São Francisco.





“Pegamos, em 2019, milhares de obras inacabadas, obras que estavam há 10, 20 anos sem conclusão. Nos empenhamos e fomos atrás da conclusão das mesmas. A mais importante delas, que se arrastava há mais de 10 anos, foi a transposição do Rio São Francisco. Água para o Nordeste e dignidade para o povo humilde do sertão”, bradou.





Pautas ideológicas

Bolsonaro também acenou à base eleitoral ao citar a defesa de pautas ideológicas contra o aborto, a legalização das drogas e o que chamou de ideologia de gênero.









“Hoje, vocês têm um presidente que acredita em Deus, que é contra o aborto, que é contra a ideologia de gênero, porque nós respeitamos os filhos de vocês em sala de aula. Temos um presidente que é contra a liberação das drogas, tem um presidente que defende a família prevista em nossa Constituição e em nossa Bíblia Sagrada”, emendou, sendo ovacionado ao som de "mito, mito".





“Apesar da dificuldade, apesar do sacrifício, que pesem os ataques, uma coisa me fortalece, e muito, quando estou no meio de vocês, são duas pequenas frases: a primeira é 'não desista' e a segunda é 'Deus te abençoe'. Vivemos num país livre e democrático, uma terra onde não existe igual em nenhum lugar do mundo, um paraíso o nosso Brasil. Lutemos pela nossa Pátria para que nós consigamos a nossa independência e que possamos cada vez mais transferir para o povo o destino da nossa nação.”





Motociata

Horas antes, sem capacete, o chefe do Executivo participou de uma motociata junto com Collor de Mello. Em paradas, o presidente cumprimentou apoiadores e tirou fotos.





Em seguida, o presidente participou da cerimônia de entrega das obras de restauração da Igreja do Bom Jesus dos Martírios, também em Maceió, onde falou indiretamente das eleições presidenciais e do que caracterizou de “luta do bem contra o mal”.









“Temos uma luta do bem contra o mal. O bem vencerá porque nós somos contra o aborto, contra a ideologia de gênero, contra a liberação das drogas e nós somos pró-família. A família é a base da sociedade, sua espiritualidade cada vez mais se reforça quando frequentamos igrejas, templos atrás de Deus”, concluiu. Bolsonaro retorna ainda hoje a Brasília.