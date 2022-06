Auxílio Brasil: 2,7 milhões de famílias não receberam em abril, diz CNM

Para os especialistas da CNM, o aumento de pode ser explicado por alterações na matriz do programa, como ampliação da renda per capita para definição de extrema pobreza (foto: MARCELO CAMARGO/AGENCIA BRASIL)



Cerca de 2,7 milhões de famílias com perfil para receber o Auxílio Brasil, programa do Governo Federal, não foram contempladas em abril deste ano. É o que aponta o levantamento feito pela Confederação Nacional de Municípios (CNM), divulgado nesta quarta-feira (29/6).





A atualização do levantamento foi feita com base nos dados divulgados pelo Consulta, Seleção e Extração de Informações do CadÚnico (Cecad) até o mês de abril deste ano. Em novembro do ano passado, a demanda reprimida por família chegou a 3,1 milhões.





Segundo o CNM, o número também teve expressivo crescimento em relação a março de 2021, mês anterior à última atualização do Cecad, ocasião em que o volume de pessoas foi de 1,3 milhão.





Quando é levado em conta o cenário por pessoa apta a receber o recurso, a quantidade também só é superada no período de novembro do ano passado, ocasião em que 6,3 milhões de cidadãos aguardavam o auxílio ante 5,3 milhões em abril deste ano.