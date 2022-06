Vídeo: Boca Aberta briga com Mamãe Falei na rua

O ex-deputado federal Emerson Petriv, o Boca Aberta (PROS-PR), aparece em vídeo brigando com o ex-deputado estadual Arthur do Val (UB-RJ), o Mamãe Falei. As imagens foram gravadas em Londrina, Paraná, e viralizaram nas redes sociais no fim da noite desta quarta-feira (29/6).