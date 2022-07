Preço da gasolina cai para menos de R$ 6 em postos da Grande BH

Posto Extra Minas Shopping, na Avenida Cristiano Machado, em BH, vende gasolina a R$ 5,99 (foto: Jair Amaral/EM D.A Press)

Hudson Batisita de Oliveira, 38 anos, é gerente do posto de gasolina da rede Phoenix, em Santa Luzia, e disse que os preços podem baixar ainda mais. (foto: Jair Amaral/EM D.A Press)

Brigida Morais, 49 anos, comemorou a redução e disse a medida mostra que os impostos sobre os combustíveis são "absurdos". (foto: Jair Amaral/EM D.A Press)

Impacto no transporte

Rhainer, 18 anos, trabalha com transporte de cargas e disse que a redução impacta significativamente o setor no qual ele trabalha, mas está cético sobre a duração da medida. (foto: Jair Amaral/EM D.A Press)

Os preços da gasolina em vários postos da Região Metropolitana de Belo Horizonte caíram para menos de R$ 6 nesta quarta-feira (6/7). A redução é consequência da mudança na alíquota do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS). A queda do ICMS sobre os combustíveis, de 31% para 18%, foi decretada pelo estado na última sexta-feira (1º/7) . Já era esperado que os novos valores fossem aplicados gradativamente.Hudson Batisita de Oliveira, de 38 anos, é gerente do posto da rede Phoenix, em Santa Luzia. Segundo ele, os preços na unidade (gasolina comum a R$ 5,98) ainda não se estabilizaram e podem cair mais nas próximas semanas.“A queda do preço foi ontem a tarde, e já dá pra sentir nas bombas o aumento da procura. Não dá pra estimar quanto, mas [a redução dos preços] é muito importante para o aumento do consumo dos clientes, ajudando na competitividade”.A diferença de preço já foi sentida no bolso da arquiteta Brigida Morais, de 49 anos. Ela roda em média 50 quilômetros de carro todos os dias e espera economizar cerca de R$ 100 por mês com a redução.“Eu achei que a redução foi boa. Escancarou o absurdo que é o imposto sobre o combustível”, afirmou.Brigida não deixou de usar o carro por causa dos preços elevados, mas optou pelo etanol para conter as despesas. Nesta terça, ela voltou a abastecer com a gasolina.Quem usa o automóvel como ferramenta de trabalho sente um impacto ainda maior na baixa dos preços. É o caso de Rhainer Oliveira Martins, de 18 anos, que atua com transporte de carga e percorre de 100 a 150 quilômetros por dia com o veículo.“Para quem está nessa área, essa redução é muito interessante. Eu faço entrega em escolas, e eles não pagam pelo diesel nem pela gasolina”. Segundo o motorista, a alta dos combustíveis onerava de forma significativa o setor de transporte.Rhainer também contou que voltou a usar carro próprio para sair de casa. “Eu tava indo de Uber pros lugares por causa do preço da gasolina. Agora, dá pra voltar a tentar andar de carro novamente”.Todavia, o jovem se diz atento à possibilidade de os combustíveis voltarem a subir no futuro. “A gente sabe que é uma coisa voltada para a política, e que pode subir de novo a qualquer momento. Ainda está um preço bem elevado em relação a um tempo atrás, mas com a redução, já deu uma melhorada”.