Com redução do ICMS, Ouro Preto deixará de arrecadar R$ 21 milhões no ano

Ouro Preto arrecadou R$ 168 milhões em ICMS no ano de 2021, e o valor para 2022 será menor (foto: Divulgação/ Leandro Couri/EM/D.A Press ) A redução para 18% do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) de combustíveis, energia elétrica e comunicação em Minas Gerais representará um corte de R$ 21 milhões por ano em Ouro Preto, na Região Central de Minas Gerais, segundo informou o secretário de Fazenda de Ouro Preto, Felipe Pinho.







“É uma perda bastante significativa na arrecadação para a cidade. Hoje, o ICMS é a maior fonte de receita no município, e isso poderá impactar no orçamento já previsto para o ano. A gente não contou com uma exoneração dessas no tributo”, relatou o secretário.



Arrecadação



Pinho recalculou a arrecadação do imposto com base em um Pinho recalculou a arrecadação do imposto com base em um estudo realizado pela Associação Mineira dos Municípios (AMN), que estima que Minas Gerais deixará de angariar R$ 12 bilhões por ano com a diminuição da alíquota do ICMS.