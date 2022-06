Ouro Preto divulga programação de aniversário com grandes atrações grátis

No próximo dia 8 de julho, o município de Ouro Preto completará 311 anos e a comemoração promete ser em grande estilo, com três dias de festa, nos dias 8, 9 e 10 do próximo mês. Com programação totalmente gratuita, acontecerão shows de grandes nomes da música nacional, como Almir Sater, Elba e Ferrugem, entre outras atrações.

Num inverno em que as coisas pegarão fogo em Ouro Preto, com grande quantidade de atividades culturais na cidade, como o Cineop e o Festival de Inverno 2022, a Praça Tiradentes será o principal palco das comemorações do aniversário da cidade.

Ferrugem

Na sexta-feira (8/7), além de área de lazer na Praça da Ufop, ouro-pretanos e visitantes poderão curtir o show do pagodeiro Ferrugem. Um dos grandes nomes do estilo na atualidade, o artista carioca possui grandes sucessos, como “Atrasadinha”, “Pirata e Tesouro” e “Sinto Sua Falta”.

Elba Ramalho e Almir Sater

Já o sábado (9/7) receberá shows de Elba Ramalho, seguida de Almir Sater, que prometem sucessos que ultrapassaram gerações. Elba é uma das principais artistas da história do país, já tendo vendido mais de 10 milhões de discos e conquistado dois Grammys Latinos. Entres suas principais músicas e versões gravadas estão “Banho de Cheiro”, “Bate Coração”, “O Xote das Meninas”, “De Volta pro Aconchego” e “Chão de Giz”.

Almir Sater, por sua vez, faz sucesso atualmente no remake da novela Pantanal, a qual ele também participou da primeira versão, de 1990. Apesar de atualmente estar em maior evidência por seu papel na TV, Almir é detentor de algumas das músicas brasileiras mais marcantes, como “Tocando Em Frente”, “No Rastro da Lua Cheia”, “Trem do Pantanal”, “Comitiva Esperança” e “Ana Raio e Zé Trovão”, tema de outra novela na qual estrelou. Ainda no dia 9 de julho haverá Área de Lazer e Desfile da Escola Samba Preto.

O encerramento do aniversário de Ouro Preto acontecerá no domingo, sendo mais um dia com Área de Lazer, além de Desfile da Bandalheira (50 Anos), apresentação da Orquestra de Viola de Ouro Branco, coordenação do violeiro Rosélio, apresentação do Coral Cidade dos Profetas, sob a Regência do Maestro Herculano Amâncio, e show da banda Congadar

Programação Completa

08/07 (Sexta-feira)

10h – Missa Solene de 311 Anos Coral de Santana

Local: Basílica Menor de Nossa Senhora do Pilar

13h às 17h – Área de Lazer

Local: Praça da UFOP

21h – Show – Ferrugem

Local: Praça Tiradentes

09/07 (Sábado)

13h às 17h – Área de Lazer

Local: Praça da UFOP

15h – Desfile da Escola Samba Preto

Local: Ruas da cidade

20h – Show – Elba Ramalho

Local: Praça Tiradentes

22h – Show – Almir Sater

Local: Praça Tiradentes

10/07 (Domingo)

13h às 16h – Área de Lazer

19h – 15h – Desfile da Bandalheira (50 Anos)

17h – Apresentação da Orquestra de Viola de Ouro Branco, coordenação do violeiro Rosélio

Local: Praça Tiradentes

20h – Apresentação do Coral Cidade dos Profetas, sob a Regência do Maestro Herculano Amâncio

Local: Basílica Menor de Nossa Senhora do Pilar

21h – Show – Banda Congadar

Local: Praça Tiradente