'Agência Ribeirão': projeto auxilia a abertura de empresas em Neves

Nos últimos seis anos, a cidade registrou crescimento expressivo de novas oportunidades de emprego. (foto: Reprodução/Prefeitura de Ribeirão das Neves)

A Prefeitura de Ribeirão das neves, na Região Metropolitana de BH, criou a Agência Ribeirão com a finalidade de auxiliar a abertura de empresas no município com equipes qualificadas para assessorar na desburocratização de processos e instalação do empreendimento.



De acordo com a prefeitura, além de ajudar os empresários, a agência contribui na geração de empregos e oportunidades.

"É gratificante participar deste momento em que implantamos este projeto de incentivo, afinal, a maior preocupação da Administração foi promover geração de emprego e renda, só possível com a busca de novos empreendimentos e a ampliação dos já existentes em Ribeirão das Neves”, afirma o secretário municipal de Planejamento, Leonardo Martins.

Além da Agência Ribeirão, a cidade já contava com a iniciativa Programa de Desenvolvimento Econômico Municipal (Prodem), em que as empresas recebem incentivos fiscais e redução de valor nas áreas para a instalação.



O secretário destaca que, por meio do Prodem, Neves deixou de ser uma cidade com foco apenas residencial, e passou a ter farta mãos de obra, talentos e oportunidades de trabalho com qualidade de vida para os cidadãos.

Desenvolvimento econômico

De acordo com dados levantados pelo Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas de Minas Gerais (Sebrae MG), Ribeirão das Neves recebeu nos últimos aos 24.762 empresas, em diversas atividades econômicas, de pequeno, médio e grande porte, com destaque para serviços, comércio, indústria e construção civil.

A fim de aumentar ainda mais as oportunidades de trabalho na cidade, a prefeitura anunciou investimentos em obras de infraestrutura e urbanização, com pavimentação de 400 ruas e avenidas, iluminação moderna e econômica com mais de 20 mil pontos de luz de LED, reforma e construção de todas escolas municipais, reforma do Hospital São Judas Tadeu e a construção de 28 novas unidades de Estratégia Saúde da Família (ESFs) em andamento. Também investiu no Banco de Alimentos, considerado referência na Grande BH.

“Estamos investindo em todos os setores, infraestrutura, meio ambiente, saúde e educação a mola que leva a nossa juventude para outro patamar”, afirmou O prefeito Junynho Martins.



Disse ainda que percebe as novas empresas gerando empregos pela cidade. “De 2020 a 2021, geramos mais de 1.965 empregos no município, ou seja, se antes Ribeirão das Neves era considerada dormitório e a sua população precisando ir trabalhar em outras cidades, hoje, estamos focando na atração de mais empresas e gerando mais empregos para que o nevense não precise se deslocar para trabalhar em outro município”, disse Martins.