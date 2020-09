Ribeirão das Neves atrai empresas e quer deixar para trás fama de cidade dormitório

A Companhia de Desenvolvimento Econômico de Ribeirão das Neves foi inaugurado este mês e já vem trazendo investimentos para a cidade (foto: Arquivo/PMRN/Divulgação)

Ribeirão das Neves tem quase 335 mil habitantes e fica localizada entre duas grandes cidades polo da região: Contagem e a capital, Belo Horizonte. O município, que sempre levou o título de cidade dormitório, pela falta de oportunidades de trabalho e geração de renda, quer deixar essa ‘má fama’ de lado.









Uma das iniciativas da Prefeitura de Ribeirão das Neves foi a implantação da Sala Mineira do Empreendedor, que simplifica e promove ações voltadas à capacitação de novas empresas que queiram investir na cidade. No local, o cidadão conta também com os serviços da Unidade Fazendária de Minas Gerais.





No balanço de janeiro de 2017 até agosto deste ano, a cidade já apresentava 7.859 microempresas abertas e 4.307 CNPJs.





A recém-inaugurada Companhia de Desenvolvimento Econômico de Ribeirão das Neves (Coden-RN) veio para ser a responsável pela interlocução com empresários e grupos com capacidade de investir na cidade.





A empresa de economia mista está funcionando no Centro Industrial, próximo à Avenida Eduardo Brandão, e os resultados já começam a ser notados, como a instalação de companhias como a Distribuidora Esthampa, Villefort, BioCARE, Ferragens Negrão, Distribuidora Playvendas, a empacotadora de arroz Copete, a distribuidora de ração animal Magnus, Economart, entre outras, com aproveitamento da mão de obra local.





Shopping a céu aberto

Mais um grande investimento na cidade será um street mall, considerado uma evolução do tradicional comércio de rua. O empreendimento tem um custo de R$ 8 milhões e se instalará no bairro de Justinópolis.





Serão 26 lojas e um posto de combustível, que ocuparão uma área de 5,4 mil metros quadrados.





"O objetivo do empreendimento é reunir, em um só lugar, praticidade, segurança, agilidade e conforto aos clientes. Os street malls são mais acessíveis, menores e mais práticos que grandes shopping centers, representando uma alternativa de compra menos burocrática para as pessoas e uma boa opção para investidores do mercado imobiliário”, afirma o supervisor comercial da empresa My Mall, Leonardo Gomes.





O mall ficará em uma localização privilegiada: a Avenida Denize Cristina da Rocha, com frente também para a Avenida Castelo Branco. "Acreditamos que será um ponto de referência para a região e terá opções de lazer e consumo com comodidade e segurança para os clientes", declara o supervisor.