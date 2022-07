ICMS: mineiros poderão ter desconto de 10% na conta de luz

Estimativa da Cemig é de que consumidores terão desconto de até 10% na energia (foto: Juarez Rodrigues/EM/D.A Press)

Os mineiros deverão ter uma redução de até 10% na conta de luz a partir de agosto. Com a redução do Imposto sobre Circulação de Mercadorias de Serviços (ICMS), a Companhia Energética de Minas Gerais (Cemig) informou, nesta sexta-feira (1/7), que os consumidores em breve vão ter reflexos no bolso.