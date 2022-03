Projeto oferece energia solar com custo mais baixo para as classes C e D

Projeto é realizado em parceria com a Solatio Energia Livre e outras empresa do segmento (foto: Energia para TODOS/Divulgação)

Energia limpa para todos

O Grupo Cartão de TODOS lançou, em parceria com a Solatio Energia Livre e outras empresas do segmento, o projeto Energia de TODOS, que busca oferecer energia solar mais acessível para as classes C e D de Minas. Criado em setembro de 2021, o programa já está implementado em cerca de 25 mil residências.Ao utilizar o serviço, o usuário recebe a maior parte da energia consumida por meio da geração solar, conseguindo até 15% de desconto na conta de luz da Cemig — 5% está incluído em cashback disponível aos filiados ao Cartão de Todos e via aplicativo. Além das moradias, a empresa atende comércios e indústrias.A energia solar é oferecida sem custos adicionais de instalação a qualquer interessado (filiado ao cartão ou não). Pelo consumo da energia renovável, é cobrado o valor correspondente à utilização do serviço durante o mês em um boleto adicional, onde consta os custos de produção dessa energia injetada acrescida dos impostos usuais da operação, já incluindo os 10% de desconto.De acordo com Luis Fernando Paroli, CEO e co-founder da Energia de TODOS, o projeto é uma forma de proporcionar energia limpa para os que mais precisam.“Isso garante, além da economia, a qualidade de vida, já que o dinheiro economizado poderá ser utilizado para outra finalidade, além do usuário participar de uma cadeia de produção que prioriza a proteção ambiental”, explica.O pintor Carlos Ferreira Caetano, morador do Bairro Santa Terezinha, Região Norte de BH, já está usando o serviço há alguns meses, e explicou que o desconto auxilia na renda mensal.“O desconto e isenção da energia solar está sendo muito bom, pois está me ajudando a economizar, principalmente, no contexto econômico em que estamos vivendo . Inicialmente fiquei receoso, mas, no mês seguinte, o valor foi descontado, e, assim, coloquei credibilidade no trabalho realizado pelo projeto”, explicou.

Carlos também ressaltou que o Energia de TODOS impacta positivamente a vida das pessoas. “O projeto traz solução para muitos, já que, como temos várias taxas de iluminação pública, o desconto é um valor a ganhar, sobrando, ao final do mês, um dinheiro extra”, completou.



A quantidade de energia promovida é indicada na conta enviada pela Cemig pelos Correios, ficando discriminada como “energia injetada”, que faz parte de “outras taxas”. Portanto, diminui o índice quilowatts-hora faturados na conta da companhia energética.

Crise energética e sustentabilidade

Cartão de TODOS

Por ser uma modalidade de energia amplamente explorada, Minas Gerais é o estado que mais possui placas solares no país . Isso porque o estado detém alto índice de irradiação solar, além da introdução de medidas governamentais, que revogaram a alta cobrança do imposto sobre a energia.Com o investimento de R$ 80 milhões, a Energia de TODOS distribui mensalmente 3,1 milhões quilowhatts-hora (kWH) ou 3.1 gigawatts (gWh), por meio de 27 mil placas solares, em uma área que corresponde a 80 campos de futebol. O projeto busca também alcançar outros estados, sendo necessário que estes implementem a legislação que vigora em Minas “Essa unidade de negócio veio para ajudar a sociedade brasileira em um momento de crise energética gravíssima. Quando expandirmos nossa atuação para todos os estados brasileiros, a mudança será ainda mais significativa, pois o que iremos alcançar representará uma real mudança na matriz energética brasileira, trazendo uma menor dependência da energia hídrica”, assegura Luis, que já foi diretor de operações da Cemig.

O Grupo Cartão de TODOS Internacional, com sede em Ipatinga (MG) é detentor do maior cartão de descontos do país para serviços de saúde, educação, lazer, finanças e itens essenciais.



Além do Energia de TODOS, o Cartão oferece serviços de telefonia (Alô TODOS), gás (em parceria com Ultragaz), e farmácia (em parceria com RaiaDrogasil).

