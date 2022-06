Auxílio-gás é pago às famílias do CadÚnico com final 2 nesta segunda (20)

Valor subsidiado representa 50% do preço médio do botijão de 13 quilos (foto: Edesio Ferreira/EM/D.A Press)

Quem pode receber?

Confira o calendário

Calendário do pagamento do Auxílio Brasil, que é o mesmo do Auxílio Gás (foto: Governo Federal/Divulgação)

O Auxílio Gás será pago nesta segunda-feira (20/6), para as famílias registradas no Cadastro Único do Governo Federal (CadÚnico), com NIS final 2. O benefício, que é bimestral, começou a ser depositado na sexta (17/6) pelo Caixa Tem, e tem o valor de R$ 53.O benefício segue o calendário regular de pagamentos do Auxílio Brasil , baseado no número final da inscrição social (NIS). A duração prevista é de cinco anos, e o vale-gás, segundo o Governo Federal, beneficiará 5,5 milhões de famílias até o fim de 2026. O valor subsidiado representa 50% do preço médio do botijão de 13 quilos , conforme o valor calculado pela Agência Nacional do Petróleo (ANP) nos últimos seis meses.Para este ano, o benefício tem orçamento de R$ 1,9 bilhão . Pode receber o vale-gás somente quem está inscrito na Cadastro Único e tenha pelo menos uma pessoa que mora na mesma casa, que receba o Benefício de Prestação Continuada (BPC) da assistência social, inscritas ou não no CadÚnico.Além disso, são priorizadas as famílias com mulheres vítimas de violência doméstica que estejam sob monitoramento de medidas protetivas de urgência. Famílias com menor renda por pessoas e com a maior quantidade de membros também tem direito. A inscrição no Cadastro Único é um pré-requisito, mas não implica na entrada imediata das famílias no Programa , nem no recebimento do benefício. Para consultar a situação do vale-gás, é possível acessar pelo aplicativo Auxílio Brasil, aplicativo Caixa Tem e Atendimento Caixa, por meio do telefone 111. Em caso de dúvidas, o beneficiário deve entrar em contato com o Ministério da Cidadania pelo Telefone 121.