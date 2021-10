Auxílio-gás pode beneficiar mais de 2,1 milhão de famílias em Minas

Auxílio-gás será pago a cada dois meses para famílias de baixa renda (foto: Edesio Ferreira/EM/D.A Press) O Projeto de Lei Nº 2350/2021, aprovado nesta terça-feira (19/10) no Senado, institui a criação do programa de auxílio-gás, nomeado Gás dos Brasileiros. A proposta prevê que o benefício seja pago a cada dois meses, correspondente ao valor de 40% ou 50% da média nacional do preço de botijão de 13kg, às famílias inscritas em Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico), como o Bolsa Família, ou que possuem Benefício de Prestação Continuada (BPC), com renda familiar mensal per capita menor ou igual a meio salário mínimo.









Segundo dados do Ministério da Cidadania, com levantamento realizado em junho de 2021, o número total de famílias de Minas cadastradas no CadÚnico, com direito a receber esse novo auxílio (famílias com renda mensal per capita inferior a meio salário mínimo) é de 2.116.071.





O projeto está previsto para ser realizado pelo período de 5 anos e também prevê a preferência de concessão do benefício às mulheres vítimas de violência doméstica que estejam sob o monitoramento de medidas protetivas de urgência.





Em um vídeo publicado no YouTube pela TV Senado, o senador Marcelo Castro explica um pouco sobre o funcionamento do programa Gás dos Brasileiros e ressalta a sua importância no atual cenário econômico do país.

*Estagiário sob supervisão do subeditor Frederico Teixeira