Veja quem pode (e quando) receber Auxílio Gás, que começa a ser pago hoje

Pagamento do Auxílio Gás começa a ser depositado nesta terça-feira (18/1) (foto: Edesio Ferreira/EM/D.A Press) O governo federal começa nesta terça-feira (18/1) a pagar o Auxílio Gás para 5,47 milhões de famílias que estão contempladas no programa. O benefício corresponde a 50% do valor da média de preço do botijão de gás e será depositado de acordo com o Número de Identificação Social (NIS) das pessoas cadastradas, a cada dois meses. Confira quando e como receber o benefício.









O pagamento começa hoje às famílias em que o número de cadastro do NIS encerra em 1. O último repasse do mês será destinado para quem tem NIS terminado em 0 (confira o calendário completo na imagem abaixo).

Beneficiários receberão o auxílio a cada dois meses de acordo com o número final do NIS (foto: Reprodução)

Como receber o auxílio gás?

O benefício é repassado da mesma forma que o Auxílio Brasil e pode ser sacado pelo mesmo cartão. Além disso, os beneficiários podem consultar o benefício pelos aplicativos Auxílio Brasil e Caixa Tem ou pelo telefone 111. Pelo aplicativo Caixa Tem também é possível realizar compras e pagar contas com o cartão de débito virtual ou QR Code.





Quem pode receber o auxílio gás?

Famílias inscritas no Cadastro Único (CadÚnico) com renda familiar menor ou igual a meio salário mínimo (R$ 606,00);

Integrantes do Benefício de Prestação Continuada (BPC), benefício que concede um salário mínimo mensal à pessoa com deficiência e ao idoso com 65 anos ou mais.





Às famílias que não têm o Cadastro Único é preciso comparecer ao Centro de Referência da Assistência Social (CRAS) do município para o registro.

Qual valor do auxílio gás?

Para a definição do valor do benefício, a Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) publicará no site, até o 10º dia útil de cada mês mês, o valor da média dos seis meses anteriores referentes ao preço nacional do botijão de 13kg de GLP.





Segundo o Ministério da Cidadania, o investimento do governo no auxílio neste mês será de quase R$ 285 milhões.





*Estagiário sob supervisão do subeditor Thiago Ricci