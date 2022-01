Funcionário público é demitido após ir em motel com carro de prefeitura

Nome de servidor não foi divulgado (foto: Reprodução/Twitter) Um funcionário público de São José do Jacuípe, no interior da Bahia, foi demitido nesta segunda-feira (17/1) depois de usar o carro da prefeitura para ir a um motel na vizinha Jacobina. Populares fizeram um vídeo no momento em que o veículo deixa o local.





Assim que o caso se espalhou na cidade, a prefeitura de São José do Jacuípe logo se posicionou no perfil oficial no Instagram.

A publicação confirmou que quem conduzia o veículo era um funcionário público e disse que ele agiu de forma contrária às normas estabelecidas por lei. Por isso, o homem foi desligado da administração pública municipal.





"Assim como o prefeito, os funcionários têm o compromisso firmado com a população e deve honrá-lo, prestando serviços de qualidade e respeitando os cidadãos do município", diz a postagem, assinada pelo prefeito Aberlan Peris.