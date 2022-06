Empresas de transporte reajustarão frete após aumento de combustíveis

De acordo com a entidade, o aumento é necessário após o aumento de 14,26% no preço do diesel (foto: Reprodução/ Redes sociais)

A Associação Nacional do Transporte de Cargas e Logística (NTC&Logística) anunciou que o preço do frete será reajustado em pelo menos 5%, neste sábado. De acordo com a entidade, o aumento é necessário após o aumento de 14,26% no preço do diesel vendido pela Petrobras que começou a valer hoje.



"O aumento acarretará a necessidade de reajuste adicional de no mínimo 5,0%, fator esse que deve ser aplicado emergencialmente nos fretes. No acumulado do ano tivemos uma expressiva variação média de 28,93% na bomba e nos últimos 12 meses (jun-21 contra jul-22) nada menos que uma magnitude média de 52,69%", disse a entidade por meio de nota.

"O cavalo mecânico, por exemplo teve seus preços reajustados em média 31,02%, semirreboque 32,55%, pneus 14,81%. O acordo sindical da convenção coletiva dos trabalhadores do Transporte vêm fechando os acordos entre 10,0% a 12,47%", diz.



Na nota, a entidade orienta às empresas que seja repassados de forma imediata o acumulado dos aumentos de combustível e que as transportadoras negociem contratos antigos e incluam, nos novos acordos, "um gatilho" para os aumentos do diesel. A associação aponta, ainda, que os insumos do transporte rodoviário de cargas vem sofrendo grande pressão por reajuste nos preços já realizados pelos fornecedores das empresas de transporte nos últimos 12 meses, além do reajuste salarial da categoria.