Dia dos Namorados tem vendas positivas para 60% dos lojistas em BH

Chocolates ocupam 18% das vendas, até o momento, de acordo com a CDL/BH (foto: Túlio Santos/EM/D.A Press) Com a aproximação do Dia dos Namorados, a movimentação nas lojas em Belo Horizonte já demonstra maior fluxo. É o que indica o levantamento realizado pela Câmara de Dirigentes Lojistas de Belo Horizonte (CDL/BH). De acordo com a entidade, 60% dos comerciantes afirmam que as vendas estão atendendo às expectativas para a data.









Produtos mais vendidos





Ainda de acordo com a pesquisa, os itens mais procurados estão sendo roupas e calçados, sendo 53% dos presentes escolhidos. Já os itens de decoração e acessórios representam 24% das vendas, enquanto cosméticos, flores e chocolates ocupam 18% das vendas, até o momento.





"Os resultados sobre a movimentação parcial no comércio de Belo Horizonte apontam que a data comemorativa já está influenciando nas vendas. Nossa sugestão para os empresários, é que utilizem de ações promocionais para atrair e fidelizar o maior número de clientes. As expectativas são boas para o período, especialmente nos próximos dias, quando a maioria deve ir às compras. Certamente a data irá estimular a economia do varejo na capital", aponta o presidente da CDL/BH, Marcelo de Souza e Silva.