“O amor está no ar”, e por isso, no dia 12 de junho, os namorados pretendem gastar mais no presente este ano. De acordo com pesquisa da Câmara de Dirigentes Lojistas de Belo Horizonte (CDL/BH), os casais devem investir em média R$ 200, comprando apenas um item em 94,6% dos casos. O valor é 42% a mais do que o registrado no ano passado, que era de R$ 140,87. O levantamento foi realizado entre 9 e 23 de maio.

A pesquisa conseguiu dados sobre quem pretende gastar mais. As mulheres devem desembolsar, em média, R$ 175, e os homens, R$ 143,33.

Além do valor médio que vão gastar, a pesquisa apurou que mais da metade dos namorados (53%) pretendem presentear no dia 12. Por isso, pelo menos R$ 2,13 bilhões devem ser injetados na economia de Belo Horizonte.

O levantamento da CDL/BH aponta que as compras em lojas físicas devem registrar um crescimento de 8,7% nas vendas em comparação ao mesmo período do ano passado. Já o e-commerce pode crescer 5%.

Apesar da retração de compras no ano passado, em 2022, os lojistas estão animados com o Dia dos Namorados. A pesquisa indicou que 72% dos lojistas estão animados com as vendas, sendo que 68% acreditam que será melhor e 4%, muito melhor.

Roupas e sapatos lideram as intenções de compra

Segundo levantamento da CDL/BH, os itens de maior procura são roupas (36,9%), seguido de sapatos (17,7%). Para as mulheres, os presentes devem priorizar roupas (65%) e sapatos (35%). Já para os homens, a preferência para presentear seriam chocolates (50%), acessórios ( 33,3%) e flores (16,7%).

Além de roupas e sapatos, os itens de maior procura são:

Cosméticos – 13,1%

Acessórios – 7,7%

Bombons – 6,2%

Flores – 5,4%

Bebidas - 1,5%

Livros - 10,1%

Material esportivo 0,8%

Cesta de presentes 0,8%

Bolsa/malas/mochilas 0,8%

Não sabem - 7,7%

Forma de pagamento

A maioria dos entrevistados (86%) na pesquisa argumenta que pretende pagar à vista, para não gerar dívidas futuras. Depois do pagamento à vista, as outras formas de pagamento são, respectivamente:

Cartão de débito: 22,7%

Dinheiro: 18,8%

13,3% dos consumidores devem optar pelo pagamento parcelado no cartão de crédito, com média de duas a três parcelas.

Transferência eletrônica (PIX, Ted ou Doc): 3,1%

Boleto: 1,6%

Preferência pelo “bom e barato”

Os principais fatores que influenciam as compras dos namorados, são o bom preço com qualidade e fácil acesso ao local de compra.

Preço: 20%

Conforto e acessibilidade: 29,3%

Proximidade do estabelecimento à residência: 19,2%

Proximidade do estabelecimento ao local de trabalho: 7,7%

Diversidade de lojas próximas: 8,5%

Confiança: 8,5%

Segurança: 6,9%

Em contrapartida, os fatores que podem atrapalhar as compras na data são: atendimento ruim (57%), preço alto (20%) e lojas cheias (10%).

Compras em lojas físicas

O levantamento da CDL/BH aponta que as compras em lojas físicas devem registrar um crescimento de 8,7% nas vendas em comparação ao mesmo período do ano passado. Já o e-commerce pode crescer 5%. Shoppings centers,lojas de rua no bairro e lojas de rua no Centro da capital estão entre os preferidos.

O presidente da CDL/BH, Marcelo de Souza e Silva, alerta os lojistas para um maior crescimento das compras próximo à data. “Tradicionalmente o consumidor brasileiro tem o costume de realizar suas compras próximo às datas. Por isso, é fundamental que os lojistas estejam preparados para um aumento do fluxo de compradores na próxima semana, especialmente aos sábados,quando a maioria das pessoas têm maior disponibilidade de ir às compras”, explica.

Encontro para comemorar a data

Para os casais que escolhem passear na data ao invés de comprar um presente, o levantamento médio da CDL/BH mostra que o gasto médio será um pouco mais alto, cerca de R$ 233. A celebração tem destinos variados:

Jantar em restaurante: 34%

Almoço em casa: 29%

Cinema/Teatro: 13%

Almoço em restaurante: 12%

Motel: 5%

Hotel/Pousada: 2%

Lanchar fora: 2%

Viagem: 2%

