Vereadores fiscalizam riscos de mineração a abastecimento de água em BH

Estiveram presentes a Vereadora Duda Salabert (PDT) e o Vereador Marcos Crispim (PP), além disso, o diretor-geral do Instituto Mineiro de Gestão das Águas (IGAM), Marcelo da Fonseca, e a Deputada Estadual Andréia de Jesus (PT) também foram à visita técnica (foto: Jair Amaral/EM/D.A Press) Vereadores da Comissão de Meio Ambiente, Defesa dos Animais e Política Urbana junto com ambientalistas estiveram fiscalizando os riscos que a mineração da empresa Taquaril Mineração S.A (Tamisa) pode trazer ao fornecimento de água dos moradores de Belo Horizonte e Região Metropolitana.









Visita técnica buscou avaliar os riscos da mineração para o abastecimento de água à população de Belo Horizonte e Região Metropolitana (foto: Jair Amaral/EM/D.A Press)





"A estrutura de mineração da Tamisa, aqui na Serra do Curral , quer se instalar dois quilômetros da adutora de água que abastece 70% de Belo Horizonte e embaixo dela passa o Córrego Cubango que é fundamental para a segurança hídrica de BH", explicou a vereadora.





A preocupação dos ambientalistas é que não há um plano de contingência ou de emergência para garantir o abastecimento hídrico da população, em caso de acidentes, e além disso não existe uma análise técnica de risco, elaborada pela Copasa.





"Esse empreendimento minerário não traz nada referente à segurança hídrica caso ocorra o rompimento ou o colapso da estrutura, por isso nós estamos trazendo essa visita técnica para mostrar esses problemas a fim de fortalecer essa luta para frear o avanço da mineração na Serra do Curral", destaca Salabert.





A comissão visitou três pontos na manhã de hoje: Córrego do Cubango, as bacias de contenção de sedimento e a estação do sistema do Rio das Velhas.