COVID: adolescentes de 16 anos recebem a dose de reforço hoje (3), em BH

A vacinação ocorrerá nos centros de saúde e postos extras de toda a capital, das 8h às 17h. Já o drive-thru funcionará das 8h30 às 16h30 (foto: Edesio Ferreira/EM/D.A Press)

Adolescentes de 16 anos estão convocados, pela Prefeitura de Belo Horizonte (PBH), para receber a terceira dose ou dose de reforço da vacina contra a COVID-19 nesta sexta-feira (3/6). A vacinação ocorrerá nos centros de saúde e postos extras de toda a capital, das 8h às 17h. Já o drive-thru funcionará das 8h30 às 16h30.





Para receber o imunizante, é necessário ter 16 anos completos, até a data de hoje, e mais de quatro meses que tenha recebido a segunda dose. É obrigatório apresentar o cartão de vacina.





Mesmo ampliando grupo de vacinação da terceira dose de COVID-19, drive-thru da UFMG estava vazio na manhã desta sexta (foto: Edesio Ferreira/EM/D.A Press)





Ontem, foram convocados adolescentes com 17 anos completos e, conforme a PBH, é estimado que mais de 63 mil jovens tenham a vacina aplicada. O órgão municipal ressalta que as demais faixas etárias serão chamadas à medida que a Secretaria Municipal de Saúde receber mais doses do imunizante.









Os locais e critérios para a vacinação podem ser conferidos no portal da prefeitura

Contagem convoca adolescentes nesta sexta

O município de Contagem, região Metropolitana de BH, também dará continuidade às ações de prevenção contra COVID-19, e convoca, a partir desta sexta, os adolescentes com 17 anos para receber a terceira dose do imunizante. Na terça-feira (7/6), será a vez dos jovens de 16 anos receberem a dose de reforço.





Conforme a prefeitura da cidade, as salas de vacina funcionam de segunda a sexta-feira, das 8h às 16h, nas unidades de saúde credenciadas, e das 14h às 22h, no posto do Big Shopping.