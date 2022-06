Monte Verde espera receber 20 mil turistas para o Dia dos Namorados

Destino é um dos mais românticos do país (foto: MOVE) Dia dos Namorados na região. A previsão é que cerca de 20 mil turistas passem por lá no fim de semana. Inclusive, o distrito de Camanducaia já foi considerado o mais romântico do país em 2009. Tradicional destino turístico do Sul de Minas Gerais, Monte Verde é uma ótima escolha de passeio para os casais que pretendem aproveitar ona região. A previsão é que cerca de 20 mil turistas passem por lá no fim de semana. Inclusive, o distrito de Camanducaia já foi considerado o mais romântico do país em 2009.

Entre os atrativos para o fim de semana estão algumas boas opções musicais agendadas para o dia 12, quando Tom Araújo (@tomaraujooficial) se apresentará na Casa do Fondue, das 19h às 23h30, e Francis Rosa (@francisrosaoficial) exibe o seu repertório durante o período vespertino no calçadão da avenida Monte Verde, ao lado do restaurante Sabor e Arte.

Casais procuram Monte Verde para o Dia dos Namorados (foto: MOVE)

Abertura da Temporada de Inverno



Para tornar o fim de semana ainda mais atraente, o sábado (11/6) marcará a abertura da temporada de inverno em Monte Verde. O distrito promoverá três eventos até 14 de agosto: Amor nas Montanhas, Inverno nas Montanhas e Gastronomia Mineira nas Montanhas.

Todos esses eventos serão organizados pela Agência de Desenvolvimento de Monte Verde e Região (MOVE) e a expectativa, segundo a agência, é receber cerca de 600 mil pessoas e movimentar R$ 200 milhões na economia durante o período.

Vale destacar que, recentemente, Monte Verde foi eleito o destino mais acolhedor do Brasil pelos usuários da plataforma booking.com. O distrito é ainda famoso pela sua história cultural, possuindo diversas atrações e hospedagens, para todos os gostos e bolsos.

Distrito tem diversas atrações para o dia romântico (foto: MOVE)

Termômetros podem chegar a 7°C



Para os casais amantes do frio, as temperaturas irão ajudar na comemoração. Os termômetros não passarão dos 15°C no fim de semana, com mínimas podendo chegar a 7°C, segundo o site Clima empo.

No sábado, a previsão é de sol e pancadas de chuva de manhã, muitas nuvens à tarde e tempo firme à noite. Já o domingo poderá ser de sol durante todo o dia, com algumas nuvens e névoa ao amanhecer. A noite deverá ser com poucas nuvens.

De acordo com o Meteorologista do INMET, Claudemir de Azevedo, poderá haver nos próximos dias, em Monte Verde, o aumento da nebulosidade e pancadas de chuvas isoladas, devido ao avanço de uma frente fria pelo litoral da região do sudeste do país.

