Pesquisa comprova boa resistência da pedra-sabão para pequenas construções

A esteatita, também conhecida como pedra-sabão, é considerada uma rocha branda (foto: casadaspedrasrs.com.br)

Por meio da pesquisa intitulada "Determinação da Capacidade Resistente dos Esteatitos como Base para Fundação de Pequenos Edifícios", do mestrando em Engenharia Química pela Universidade de Uberaba (Uniube), Kleverton Rodrigues da Costa, foi comprovada a boa resistência da rocha, conhecida como pedra-sabão, sendo que ela pode ser usada para as fundações de pequenos edifícios.

Através da pesquisa, segundo Costa, foi constatado que a pedra-sabão traz confiança para o construtor, engenheiro e calculista, sendo que o benefício da mesma é o conhecimento de sua capacidade média de resistência.

"Eu consegui concluir que ela suporta pequenos edifícios, com fundações econômicas, porque a resistência dela é boa, comparada com outros solos. A rocha não possui a resistência de outras rochas existentes. Dessa forma, a pesquisa determinou a resistência média da pedra-sabão como terreno para receber fundações de pequenos edifícios", destaca.

Kleverton Rodrigues da Costa é aluno do Programa de Pós-graduação em Engenharia Química (PPGEQ) da Uniube - Mestrado Profissional (foto: Uniube/Divulgação)

"A expectativa é que a resistência à primeira fratura (separação), como observado nos ensaios laboratoriais, possa nortear o calculista estrutural e de fundações no dimensionamento das fundações rasas assentes (sustentados) sobre a rocha branda (pedra-sabão). Eu mesmo já apliquei os resultados (em laboratório) no dimensionamento das sapatas (suportes) e tubulões (tubo grande) de dois edifícios situados na cidade de Uberaba", complementou.

O trabalho foi defendido neste semestre por Kleverton Rodrigues da Costa no Programa de Pós-graduação em Engenharia Química (PPGEQ) da Uniube - Mestrado Profissional - e contou com a participação dos professores Leonardo Campos Assis e José Roberto Delalibera Finzer, da Uniube; e Deusmaque Carneiro Ferreira, da Universidade Federal do Triângulo Mineiro (UFTM).

Ainda conforme o mestrando em Engenharia Química, a pesquisa visa contribuir para a realização de construções de pequeno porte no município de Uberaba, por meio da avaliação do mineral esteatito, presente em abundância nos solos da cidade.