Minaspetro pede adesão de MG a projeto de redução do ICMS de combustíveis

Em 16 de maio, posto de BH vendia litro da gasolina a R$ 7,39 e do etanol a R$ 5,39 (foto: Jair Amaral/EM D.A Press)

Após o presidente Jair Bolsonaro anunciar a proposta para zerar os tributos federais da gasolina e do etanol, o Sindicato do Comércio Varejista de Derivados de Petróleo no Estado de Minas Gerais (Minaspetro) enviou ofício ao governador Romeu Zema solicitando uma reunião com o objetivo de buscar soluções conjuntas com relação ao Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) dos combustíveis no estado.









LEIA MAIS - Bolsonaro: Brasil pode trocar comida por diesel em caso de desabastecimento A entidade apoia o Projeto de Lei Complementar 18/2022 que tramita no Congresso e solicitará a adesão de Minas Gerais. Segundo a Minaspetro, a medida anunciada pelo governo federal pode gerar uma queda de R$ 1,60 no preço da gasolina.





20:37 - 06/06/2022 Bolsonaro propõe zerar impostos federais de combustíveis Conforme a nota do sindicato, “isso significaria um alívio necessário ao bolso do consumidor mineiro e corrigiria a atual situação tributária em Minas, que impede o empresário de competir em igualdade com estados vizinhos, o que vem sucateando postos fronteiriços, gerando desemprego e desestimulando a economia local”.





A Minaspetro frisou que “o governador tem uma oportunidade clara de melhorar a vida dos mineiros ao aderir ao PLP 18/2022”. Em 2021, de acordo com o comunicado, Minas Gerais arrecadou R$ 82,2 bilhões com o recolhimento do ICMS, sendo 36,4% com combustíveis.