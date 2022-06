Bolsonaro propõe zerar impostos federais de combustíveis

Presidente Jair Bolsonaro (PL) anuncia que governo vai zerar impostos federais dos combustíveis (foto: Reprodução/Youtube) O presidente Jair Bolsonaro (PL) anunciou, nesta segunda-feira (6/6), em coletiva de imprensa no Palácio do Planalto, uma proposta do governo federal de zerar os tributos federais da gasolina e etanol. Além disso, ele também informou que propõe aos governadores zerar o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) do diesel e gás de cozinha, com ressarcimento do valor perdido.









Ele continuou: “O governo federal resolveu avançar nessa diminuição da carga tributária para os brasileiros. No tocante ao diesel, nós já zeramos o imposto federal do mesmo, que é o PIS e CONFINS, e estamos propondo aos governadores em 17% que fica para eles, em uma vez aprovado o PLC, nós do governo federal zerarmos o ICMS do diesel e nós pagaríamos os governadores o que deixariam de arrecadar.”





Além disso, o gás de cozinha também foi incluído. “Nós zeramos o imposto federal desde o ano passado e desde que seus governadores entendam que possam zerar o ICMS, o governo federal ressarciremos o que eles deixariam de arrecadar”, garantiu.





Por fim, ele ressaltou que do mesmo jeito, a gasolina e o etanol também irão ter impostos federais zerados. “No PLC cai para 17% o ICMS e o governo federal se dispõe a zerar o seu tributo federal: PIS, Confins e Cide. Ou seja, a gasolina também deixaria de ter imposto federal”, apontou.