O consumidor mineiro tem agora uma ferramenta para pesquisar preços de combustíveis em todo o estado. O aplicativo "Educação Fiscal MG", criado pelo governo de Minas, mapeia, de acordo com o raio de distância pré determinado (máximo de 20km) pelo usuário, os postos de combustíveis mais próximos com os melhores preços de gasolina, etanol e diesel.



O monitoramento dos preços é feito automaticamente, com base nas notas fiscais emitidas pelos próprios estabelecimentos.

Veja como funciona

Inicialmente, a atualização dos preços será feita a cada 12 horas, mas, em breve, passará por melhorias e vai começar a atualizar em tempo real. O aplicativo é compatível com aparelhos Android e iOs (disponível a partir da versão 12.0).

Após baixar o app na loja de aplicativos, é necessário fazer um cadastro simples. A funcionalidade "Pesquisa Menor Preço" vai mostrar onde estão os menores preços de acordo com o combustível desejado.

No momento do login, é interessante que o usuário mantenha a opção “lembrar meu CPF" ligada, pois, assim, o aplicativo pode produzir um perfil de gastos único, não só de combustíveis, mas todas as outras compras.



Sempre que fizer uma compra, o consumidor poderá pedir a nota fiscal com a inclusão do CPF e acompanhar os gastos mensais, da mesma forma, tanto com combustível quanto com outros itens, como alimentação, vestuários e remédios.

O acompanhamento de gastos é automático, atualizado em tempo real. As categorias são divididas de acordo com o local dos gastos, como: combustíveis, drogaria, eletrônicos, material de construção, padaria, papelaria, supermercado, vestuário e outros.

Medicamentos e cesta básica

De acordo com o Secretário de Fazenda, Gustavo Barbosa, em breve será adicionado ao tópico “Pesquisa de menor preço” valores de medicamentos e produtos de cesta básica.

"A pesquisa de preços sempre foi e continuará a ser uma estratégia eficiente na valorizar o poder de compra do cidadão/consumidor. Com a ampla base de dados da Secretaria de Fazenda, nós pretendemos incluir ainda muitos outros produtos nessa ferramenta desenvolvida em parceria pelas equipes da Educação Fiscal e da Superintendência de Tecnologia da Informação da Secretaria de Fazenda”, afirma.

*Estagiária sob supervisão