Diesel pode chegar chegar a R$ 10 por litro no 2º semestre

Posto de gasolina em BH: estoques de diesel da Petrobras equivalem a 14 dias de produção (foto: Edésio Ferreira/EM/D.A Press) A Federação Única dos Petroleiros (FUP) alerta para o risco do óleo diesel chegar a R$ 10 por litro no segundo semestre do ano. Acima dos atuais R$ 7, em média, os impactos de novo aumento de preços comerciais terá consequências mais severas sobre a inflação e às vésperas da colheita da safra agrícola, quando aumenta a demanda pelo derivado.





Barril de petróleo

Projeções mostram o barril de petróleo chegando a US$ 120 nos próximos dias, com a possibilidade de atingir o pico de US$ 130/US$ 140 no final de junho ou início de julho e de o crack spread — diferença entre o preço do barril de petróleo e o preço do barril do derivado — se valorizar ainda mais.





Soma-se a isso o custo do frete, em torno de US$ 9,20 por barril de diesel importado do Golfo Arábico ou da Índia (únicos pontos disponíveis atualmente), para o Brasil, o que elevará o preço do derivado para US$ 196, até US$ 200. Se houver escassez de diesel no mundo, como já se anuncia, o crack spread poderá ser ainda maior.