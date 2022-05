Diesel: estoque nacional tem provisão para apenas 20 dias

A situação de risco de desabastecimento já é dada como certa pelo mercado, caso o governo não reaja. (foto: YURI CORTEZ/AFP)

O estoque de diesel S10, comercializado nos postos de combustíveis brasileiros, é capaz de garantir o suprimento do mercado nacional por menos de 20 dias se a produção interna do derivado for interrompida hoje e a importação suspensa. O dado consta em relatório enviado pelos produtores e distribuidores à Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustível (ANP).