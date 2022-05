Combustíveis ficam mais baratos em BH, exceto o diesel

Entre os postos de Belo Horizonte, o menor preço encontrado da gasolina comum foi R$ 7,38 (foto: Leandro Couri/EM/D.A Press) O preço médio da gasolina iniciou o mês de maio com redução de 0,83% em Belo Horizonte e Região Metropolitana, em comparação aos preços do último dia de abril, isto é, num intervalo de 15 dias. Levantamento feito pelo Mercado Mineiro e pelo aplicativo ComOferta mostra que os preços tiveram uma leve queda, com exceção do diesel.









De janeiro de 2021 a maio de 2022, o preço médio da gasolina subiu 62%, equivalente a R$ 2,89. O preço médio que era R$ 4,65 subiu para R$ 7,54.

Etanol também teve queda





De acordo com o levantamento, para os usuários de etanol o cenário é ainda mais positivo com relação à queda que o combustível teve nos últimos dias. O menor preço encontrado entre os postos pesquisados foi de R$ 5,28 e o maior valor de R$ 5,99 - diferença de 13% entre um estabelecimento e outro.





Também em comparação ao dia 30 de abril, o etanol teve uma queda de 3,86% no preço médio, ou seja R$ 0,22 por litro.





De janeiro de 2021 a maio de 2022, o preço médio do etanol subiu 73,41%. O valor que era R$ 3,21 foi para R$ 5,57, aumento de R$ 2,36.





De acordo com o economista e coordenador do Mercado Mineiro e aplicativo ComOferta, Feliciano Abreu, no momento atual o etanol não é viável para o bolso do consumidor quando comparado aos preços médios, correspondendo a 74% do preço médio da gasolina comum.





"Com o etanol a preço médio de R$ 5,57, nós temos 74% do valor da gasolina, que é R$ 7,54. Então o consumidor tem que avaliar se é vantajoso para ele ou não nesse momento", destaca o economista.

Diesel mais caro

No caso do diesel, o preço médio do litro subiu 4,28% nos últimos 15 dias, passando de R$ 6,73 para R$ 7,02. De janeiro de 2021 a maio deste ano o preço médio do diesel s10 subiu 82%, isto é R$ 3,17.





O preço médio era R$ 3,85 e foi para R$ 7,02, isto é 74,90%. Durante a pesquisa, o menor preço por litro do diesel encontrado foi de R$ 6,69 e o maior R$ 7,39, uma variação de 10,46%.





No levantamento também foi pesquisado o Gás Natural Veicular (GNV). O menor valor encontrado foi de R$ 5,49 e o maior R$ 5,59, com uma variação de 1,82%









A pesquisa completa está disponível no site do Mercado Mineiro.