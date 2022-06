Músculo é vendido em BH com 38% de desconto no dia sem imposto

Músculo é vendido com 38% de desconto no açougue Condé (foto: Leandro Couri/EM/D.A Press)

Com o Dia Livre de Impostos, consumidores belo-horizontinos estão aproveitando para ir às compras. Na Feira dos Produtores, no Bairro Cidade Nova, na Região Nordeste de Belo Horizonte, o açougue Condé chega a ter 38% de desconto no valor do músculo. Com imposto, o corte é vendido de R$ 39,90, hoje está saindo por R$ 24,99.