No dia 2 de junho, Belo Horizonte terá o Dia Livre de Impostos, uma iniciativa promovida pelas Câmaras de Dirigentes Lojistas Jovem (CDL Jovem) de todo o Brasil, com participação da sociedade contra as altas cargas tributárias e o baixo retorno dos impostos arrecadados, como saúde, educação, transporte e segurança para população. Em 2021, mais de 5000 lojistas foram cadastrados no programa da CDL Jovem por todo o país. Neste ano, os lojistas podem se inscrever até 31 de maio.

O movimento vai englobar vários setores do comércio. Um deles são os postos de gasolina, como o Posto Oceano, localizado na Avenida do Contorno, 10.325, no Barro Preto, na Região Centro-Sul de Belo Horizonte. Gás de cozinha também será vendido sem o valor dos impostos, os consumidores encontrarão o botijão de gás mais barato na distribuidora Amigão Gás, localizada na Rua Estrada do Cercadinho, 1.315, no Bairro Jardim América. Serão comercializadas 200 unidades, limitada a uma por pessoa. A compra será por ordem de chegada e com distribuição de senhas. Redes de farmácia como Droga Clara e Araújo também irão participar da campanha.

Confira algumas lojas em BH que já se inscreveram:

Clínica EspecialMed

Almanaque Choperia

Vanfall Destilaria

Babita

Tapeçaria Cazati

Óticas Nova Visão BH

Colchões Orthocrin - Minas Shopping, Raja Gabáglia,Castelo, Jaraguá e Aeroporto

Animal Pet

Leugim Magazine

Getsemani Colchões

Fit Laser

Bolo na Hora

Ta Caindo Fulo

Chem Perfumes

Mustache Pizzaria

Trem de Casa Utilidades

Casa Rio Verde Vinhos

Ópticas Karina

Beleza Negra Cabeleireiros

Paiva Piovesan Softwares

Elétrica e Ferragem Dias LTDA

Eletro Cruzeiro LTDA

Senhor Algodão

Delar - Horto

Dental Free

Empório da Fábrica

Odontocompany Sagrada Família

Amadís Gastrodrink

Marmitaria BH

Callandra

Laticínios Borba

let’s Sports

Deep Floresta

Big Z Brinquedos e Papelaria

Pneus Nacional

Droga Clara

Império dos Condimentos

Sapataria Elmo

PetJet

CMC Semi joias

Sr Algodão

P2P Inteligência Belo Horizonte

Alalux

Tacomtudo Taqueria Mexicana

Tontri Esportes

Mega Store LTDA

Disarah Interiores

Além disso, no portal do movimento há produtos cadastrados com descontos em lojas por todo o Brasil.

Poder de compra no Brasil

O Dia Livre de Impostos tem o objetivo de demonstrar como os impostos afetam o poder de compra. De acordo com o Instituto Brasileiro de Planejamento e Tributação (IBPT), o cidadão brasileiro tem de trabalhar em média 149 dias do ano para pagamento de impostos. Entre 30 países do levantamento, o país é o 14º que mais arrecada imposto, mas está em última colocação como país que tem o melhor retorno do dinheiro para a população.

Medicamentos, produtos de higiene e cosméticos também estão na lista de produtos com mais impostos comercializados no país. De acordo com dados do Impostômetro, nos medicamentos, por exemplo, 33,87% do valor praticado correspondem a taxas e impostos.

Já em itens de higiene, como shampoo, equivalem a 44,2%. No caso de cosméticos, os tributos representam 55,27%. Ao adquirir um simples desodorante ou condicionador, o consumidor paga, no preço final, 37,37% só de impostos.

Desde 2018, a inflação no país vem crescendo de forma intensa. Há quatro anos, o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) registrou no Brasil uma taxa de 3,75%, valor que saltou para 10,06% em 2021. Já nos 12 meses até março deste ano, chegou a 11,30%.

* Estagiária sob supervisão da editora Ellen Cristie.