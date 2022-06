Botijão de gás é vendido com 18% de desconto no dia sem imposto em BH

Botijão de gás é vendido por R$ 20 reais a menos no Dia Livre de Impostos em Belo Horizonte (foto: Leandro Couri/EM/D.A Press)

No Dia Livre de Impostos, iniciativa das Câmaras de Dirigentes Lojistas Jovem (CDL Jovem) de todo o Brasil, o consumidor encontra o gás de cozinha com desconto de 18%. Na distribuidora Amigão Gás, no Bairro Jardim América, Região Oeste de Belo Horizonte, a fila foi formada cedo nesta manhã de quinta-feira (02/06).



A iniciativa é um protesto contra a alta carga tributária no Brasil e o baixo retorno dos impostos arrecadados em bens e serviços. Com o imposto, o gás é vendido por R$ 109,65. Nesta quinta-feira (02/06), o preço para retirada do botijão é de R$ 89,90.

Ao todo, serão comercializadas 200 unidades de botijão, limitada a uma por pessoa. A loja distribuiu senhas para organizar o atendimento. A diarista Maria Nausa Pereira da Silva, de 55 anos, estava passando na rua quando viu o movimento e parou para garantir o gás mais barato.

“Estava indo trabalhar, mas a patroa viajou e cancelou o serviço. Já estava com o dinheiro na bolsa para comprar outro gás mesmo, aproveitei o desconto. R$ 20 faz diferença no bolso. Queria que o gás fosse esse preço sempre, ia facilitar para todos nós”.

A diarista Maria Nausa pretende comprar lanche para os netos com o dinheiro que vai economizar na compra do botijão de gás (foto: Leandro Couri/EM/D.A Press)

O aposentado Paulo Abreu Filho pretende jogar na loteria com o dinheiro que economizar na compra do botijão de gás. “Quem sabe ganho mais um pouquinho para ajudar”.

O vice-presidente da CDL BH, Fernando Cardoso, esteve no local e disse que a fila de pessoas na porta da loja começou a ser formada bem cedo nesta manhã.

“O botijão de gás é um produto de consumo diário. Quando o consumidor chega aqui e compra a unidade com R$ 20 de desconto, ela vê o quanto de imposto ela paga. Esse é o objetivo do protesto, conscientizar as pessoas desse valor”.

200 senhas vão ser distribuídas durante o dia para a venda do botijão de gás sem imposto (foto: Leandro Couri/EM/D.A Press)

Segundo o Instituto Brasileiro de Planejamento e Tributação (IBPT), o cidadão brasileiro tem de trabalhar em média 149 dias do ano para pagamento de impostos. Entre 30 países do levantamento, o país é o 14º que mais arrecada imposto, mas está em última colocação como país que tem o melhor retorno do dinheiro para a população.

Em Belo Horizonte, 800 estabelecimentos estão participando do movimento.