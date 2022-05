Clientes da Cemig poderão parcelar em até 12 vezes suas contas atrasadas

Cemig lança nova Campanha de Negociação de Débitos (foto: CDL-BH/Divulgação)

A Companhia Energética de Minas Gerais (Cemig) lançou nesta segunda-feira (16) a nova Campanha de Negociação de Débitos para clientes ligados em baixa tensão e que possuem dívidas com a companhia. Esses clientes poderão parcelar seus débitos atrasados em até 12 vezes sem juros; mas para quem é inscrito na Tarifa Social de Energia Elétrica (TSEE), as parcelas saltam para até 24 vezes sem juros. A negociação poderá ser feita até o dia 30 de junho.

Já o pagamento em até 24 vezes não está disponível para clientes que já possuem parcelamento ativo junto à Cemig. Os interessados devem se cadastrar para o recebimento da conta de luz por e-mail no momento da negociação por meio do Cemig Atende Web

Para conseguir o parcelamento de suas contas atrasadas, o cliente deve acessar o canal de atendimento Cemig Atende Web, ou enviar uma mensagem pelo WhatsApp: (31) 3506-1160. Para quem optou pelo pagamento em até 12 vezes sem juros no cartão de crédito, basta acessar o Cemig Atende Web ou mandar um “oi” e depois “Pagamento” para o WhatsApp, e seguir as instruções; essa opção também é válida para quem possui parcelamento ativo. Outra maneira de realizar o parcelamento é pelo Telegram, @cemigbot direto no aplicativo, e também pelo app Cemig Atende.

Vale ressaltar que os clientes ligados em baixa tensão são residenciais, comerciais e prestadores de serviço ou com atividades rurais atendidos em até 220 volts.