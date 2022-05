Cemig oferece desconto em pagamentos realizados via Pix

Cemig oferece R$ 10 de desconto em pagamentos realizados com Pix (foto: Shutterstock)

A Companhia Energética de Minas Gerais (Cemig), em parceria como o aplicativo de pagamentos e serviços financeiros RecargaPay, está oferecendo 10 reais de desconto para os clientes que efetuarem o pagamento via Pix, por meio do app RecargaPay, pela primeira vez.

Essa campanha busca incentivar os pagamentos de contas realizados por meio dessa tecnologia de pagamentos instantâneos e beneficiar seus usuários. Os usuários terão até o dia 30 de junho para participar dessa ação.

Quem estiver interessado, basta acessar o site do RecargaPay e baixar o aplicativo gratuitamente. Caso o cliente já possua o app, ele será direcionado diretamente para a tela de pagamentos com Pix, após a leitura do QR Code, disponível na conta de energia, o valor é automaticamente descontado no pagamento. Lembrando que esse desconto só é válido para novos usuários do app ou para quem nunca efetuou os pagamentos de contas via Pix no aplicativo.

Para o gerente de Arrecadação e Adimplência da Cemig, Wellington Fazzi Cancian, essa parceria da companhia com a RecargaPay tem como finalidade estimular o pagamento da conta de luz via Pix. “Além disso, a iniciativa visa garantir ainda mais segurança e agilidade para os clientes da Cemig”, ressalta.

Conta com Pix

Essa não é a primeira campanha da Cemig com intenção de promover os pagamentos via Pix. Em março a companhia lançou a Promoção Conta com Pix, em que o cliente da Cemig concorre a até dois anos de contas pagas. As inscrições podem ser realizadas até o dia 21 deste mês.

Para concorrer, basta o cliente abrir o aplicativo do seu banco e selecionar a opção “Pix” e realizar o pagamento por QR Code. Depois, cadastrar os dados no site da Cemig. O participante deve ser o titular da conta e estar sem nenhuma conta em aberto e vencida junto à Cemig no dia do sorteio.

O cadastro pode ser feito pelo site da companhia; pelo WhatsApp, com o envio da mensagem “Conta de luz por e-mail” para o número (31) 3506-1160; pelo Cemig Atende Web ou pelo aplicativo da Cemig.