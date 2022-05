Produção industrial de Minas perde fôlego e cresce menos em março

Produção industrial de Minas Gerais cresce menos em março (foto: Anamul Rezwan/Pexels)

A produção industrial mineira cresceu 2,4% em março, em relação a fevereiro, segundo dados divulgados nesta terça-feira (10/5) pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Apesar da alta, o resultado é três vezes e meia menor que o registrado em fevereiro, quando o setor registrou expansão de 8,4% na comparação com janeiro.

A produção mineira, no entanto, fechou bem acima da média nacional, que registrou crescimento de 0,3% em março.



Em relação ao mesmo mês do ano anterior, Minas apresentou avanço da produção industrial de 1,5%, enquanto o Brasil teve queda de -2,1%

"A produção nacional teve um crescimento tímido em março, por causa de fatores como a baixa massa de rendimento, a inflação elevada e o encarecimento das matérias-primas, que não permitem o aumento do ritmo", explicou o analista da pesquisa, Bernardo Almeida.



Minas Gerais foi a segunda maior influência positiva para o avanço da produção nacional, com destaque para os segmentos de metalurgia, veículos automotores e máquinas e equipamentos.



Apesar da desaceleração em março e crescimento negativo em janeiro (-8,2%), no acumulado dos últimos doze meses, a indústria mineira avançou 7%, enquanto a nacional teve crescimento de 1,8%.



Nos três primeiros do ano, Minas acumula alta 2,7%.

Nove locais, entre os quinze pesquisados, tiveram elevação da produção em março, liderados por São Paulo (8,4%) e Ceará (3,8%), enquanto Santa Catarina (-3,8%), Pará (-3,3%) e Espírito Santo (-3,0%) tiveram as maiores quedas naquele mês.