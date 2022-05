Minas Gerais bate recorde de e-commerce nos Dias das Mães

Crescimento do e-commerce é persistente em Minas Gerais mesmo após a pandemia e assinala uma importante tendência do mercado (foto: Thought Catalog/Unsplash)

As empresas de Minas Gerais nunca venderam tanto pela internet nos Dias das Mães quanto nas últimas três semanas. O faturamento de R$15,6 milhões registrado pela Nuvemshop, plataforma do setor, representa um aumento de 18% em relação ao ano anterior, quando as vendas foram de R$13,2 milhões.









Os segmentos que mais se destacaram a nível nacional foram os de moda, beleza e acessórios. Camisetas e óculos de sol estão entre os mais vendidos. Só os óculos, representaram mais de 8% do total comercializado nesse Dia das Mães.





Segundo a plataforma Nuvemshop, a maioria das vendas foi de pequenos e médios empreendimentos e o ticket médio gasto pelos consumidores ficou em R$245, 11% a mais do que o valor médio do mesmo período no ano anterior.





O cartão de crédito liderou a escolha de quem comprou pela internet, sendo utilizado em 53,9% das compras. A segunda forma de pagamento preferida dos consumidores foi o Pix, englobando 18,2% dos pedidos, substituindo o peso antes ocupado pelo boleto, que dessa vez ficou com apenas 3,5% do total.





Crescimento contínuo

Minas Gerais ocupa a segunda posição em faturamento nessa data pelo menos desde 2019. Mas o crescimento das vendas no estado é expressivo: desde lá, quando elas somaram R$1,9 milhão, o aumento foi de 721%.





Entre 2020 e 2021 ocorreu um salto das vendas pela internet em Minas, passando de R$5,1 milhões para R$13,2 milhões. Essa alta pode ser associada ao período de isolamento social em decorrência da pandemia, onde muitos consumidores dependem do comércio on-line para comprar seus presentes.





Mas ao contrário de São Paulo e Rio de Janeiro, que registraram uma leve queda do ano passado para cá, em Minas Gerais o crescimento foi persistente e assinala uma importante tendência do mercado em direção ao e-commerce.