Dia das Mães vai contar com policiamento reforçado no comércio de BH

Reunião entre CDL e a PM ocorreu na sede da entidade empresarial (foto: Alessandro Carvalho)

Em reunião convocada nesta quinta-feira (5/5) pela Câmara de Dirigentes Lojistas de Belo Horizonte (CDL/BH) com o comandante do policiamento da capital, coronel Micael Henrique Silva, foi anunciada uma operação especial para garantir a segurança de consumidores, lojistas e funcionários no Dia das Mães. A operação vai ocorrer destas sexta (6/5) até domingo (8/5).

“O Dia das Mães é a segunda melhor data do ano, a primeira melhor data de vendas do primeiro semestre. A cidade já está em movimento após a pandemia, e nós precisamos dar segurança para os consumidores que vão às compras, também aos comerciantes e às pessoas que trabalham no comércio”, afirmou Marcelo de Souza e Silva, presidente da CDL/BH.



Tenente Coronel Mani garante policiamento reforçado na véspera e no feriado (foto: Alessandro Carvalho)

Segundo o tenente-coronel Many, a operação vai se estender por toda a capital de Minas Gerais, em todos os bairros onde existem centros comerciais.



“Nós iremos fazer [isso] com o aumento do nosso efetivo e com aumento do efetivo da nossa administração. Contamos com a colaboração da Academia de Polícia Militar, que também vai disponbilizar militares que estão em treinamento para reforçar essa operação”, concluiu.





O foco da operação são os locais de maior circulação de pessoas e valores. No área central de Belo Horizonte será empregado o helicóptero da Polícia Militar, o Pegasus, para sobrevoo na região.

*Estagiário sob supervisão